Cate Blanchett | Η avant-garde εμφάνιση με Maison Margiela στο Φεστιβάλ Βενετίας

Στη Βενετία βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Cate Blanchett για το 82ο Φεστιβάλ Βενετίας. Τέσσερις ημέρες μετά την τελετή έναρξης του εμβληματικού κινηματογραφικού φεστιβάλ στην ιταλική πόλη, η Αυστραλή ηθοποιός περπάτησε ξανά στο red carpet, αυτή τη φορά για την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας στην οποία πρωταγωνιστεί η ίδια, Father Mother Sister Brother.

Για την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί, η δημοφιλής ηθοποιός επέλεξε ένα avant-garde σύνολο, το οποίο αποτελείτο από ένα minimal bodice από ανακυκλωμένο πολυεστέρα και μία εντυπωσιακή φτερωτή φούστα σε έναν αρτιστίκ συνδυασμό, ο οποίος σαγήνευσε τον φωτογραφικό φακό. Πρόκειται για μία δημιουργία από την πρώτη συλλογή (Φθινόπωρο 2025) του Glenn Martens για τον Maison Margiela, έναν οίκο που, όπως και ο δημιουργός του, Martin Margiela, έχει ιδιαίτερη αδυναμία στην τέχνη και ειδικά τη φορέσιμη.

Getty Images

Ενώ ο Martens συνδύασε το σκοτεινό και τολμηρό κομμάτι με μια μάσκα μοτοσικλετιστή και μπότες Tabi, η Blanchett υιοθέτησε μια διαφορετική προσέγγιση, επιλέγοντας minimal glam, απλό χτένισμα και διαχρονικά κοσμήματα.

Getty Images

Η ηθοποιός μαζί με τον Adam Driver είναι, οι πρωταγωνιστές της τελευταίας ταινίας του Jim Jarmusch. Πέντε χρόνια μετά την ταινία The Dead Don’t Die, ο Jarmusch επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με ένα ποιητικό κινηματογραφικό φιλμ. Με τον τίτλο "Father Mother Sister Brother", η ταινία είναι μια συμπαραγωγή με τη Saint Laurent Productions και εξερευνά τα γενεαλογικά χάσματα, από τις ομιχλώδεις ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι την γκρίζα κομψότητα του Παρισιού και τους δρόμους του Δουβλίνου.

