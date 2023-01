Οι '90s σικ εμφανίσεις της Margot Robbie στο Σίδνεϊ για την προώθηση της νέας της ταινίας

Η Margot Robbie αποτελεί το πρόσωπο των τελευταίων ημερών χάρη στη νέα της ταινία "Babylon" για την οποία μάς έχει χαρίσει μία σειρά από υπέροχες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί. Με αφορμή την προώθηση του φιλμ στη γενέτειρά της, η Robbie πραγματοποίησε δύο κομψές εμφανίσεις στο Σίδνεϋ, ακολουθώντας τη fashion στρατηγική της στιλίστριάς της, Kate Young.

Η ηθοποιός διανύει μία νέα εποχή σε ό,τι αφορά το στιλ της, με τους φαν της να μην χορταίνουν να βλέπουν κάθε της νέα εμφάνιση. Σε ό,τι αφορά το Σίδνεϋ, η Robbie κινήθηκε σε 90s μίνιμαλ αισθητική, με σιλουέτες που αγκαλιάζουν το σώμα της και δίνουν ένα πιο ήπιο χαρακτήρα στο τελικό αποτέλεσμα. Το "less is more" τής πάει εξαιρετικά.

Για το photo call η ηθοποιός επέλεξε μια δημιουργία του Αυστραλού σχεδιαστή Christopher Esber από τη συλλογή Resort 2023, που ήταν ιδανική για τις καλοκαιρινές θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή. Πιο αναλυτικά, το σύνολο αποτελούνταν από μία μάξι φούστα σε ίσια γραμμή στις αποχρώσεις του κάρβουνου και του μπλε του πάγου και ένα στράπλες bodice σε έναν τόνο πιο ανοιχτό.

Στην ίδια λογική κινήθηκε για την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας, επιλέγοντας μία δημιουργία του οίκου Versace. Ειδικότερα, η ηθοποιός φόρεσε ένα εντυπωσιακό φόρεμα που αγκάλιαζε τη σιλουέτα της σε sheath γραμμή στην απόχρωση του πάγου, με τα χαρακτηριστικά που έκλεψαν τις εντυπώσεις να είναι το μπούστο σε σχήμα καρδιάς και η ντραπέ λεπτομέρεια με το σέξι άνοιγμα και την κόκκινη δαντέλα που έδιναν ένα πιο παιχνιδιάρικο αποτέλεσμα στο τελικό λουκ.

Getty Images

Κατά τις συνεντεύξεις της στο κόκκινο χαλί, η Robbie μάλιστα παραδέχθηκε πως ακολουθεί μία συγκεκριμένη στρατηγική σε ό,τι αφορά τις τελευταίες της εμφανίσεις, επιλέγοντας για κάθε ξεχωριστή περιοδεία τα outfits να έχουν μία χρωματική συμφωνία.