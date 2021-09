Candle in the wind | Η ιστορία του θρυλικού τραγουδιού που ερμήνευσε ο Elton John στην κηδεία της Diana

6 Σεπτεμβρίου 1997. Η βασιλική οικογένεια, οι πιο σημαντικές προσωπικότητας του πλανήτη και οι διάσημοι φίλοι της Diana είναι συγκεντρωμένοι στο αβαείο του Γουέστμινστερ για να αποχαιρετήσουν την αδικοχαμένη πριγκίπισσα. Ένας από τους πιο κοντινούς της ανθρώπους, ο Elton John κάθεται στο πιάνο. Με ένα κόμπο στο λαιμό και τα μάτια του θολά από τα δάκρυα, προσπαθεί να βρει τη δύναμη να τραγουδήσει. Οι πρώτες νότες αντηχούν μέσα στο ναό.

"Αντίο, Ρόδο της Αγγλίας / Ας μείνεις για πάντα στις καρδιές μας / Ήσουν η Χάρη που στάθηκε / Εκεί όπου οι ζωές καταστρέφονταν”...

Οι στίχοι αντηχούν έξω από τον καθεδρικό ναό, φέρνοντας δάκρυα στα μάτια των χιλιάδων Βρετανών που έχουν βγει για να προσευχηθούν στους δρόμους του Λονδίνου, αλλά και στα 31 εκατομμύρια θεατές (αριθμός ρεκόρ) που παρακολουθούν την τελετή από την τηλεόραση.

Flashback 7 ημέρες πριν...

Ο Elton John κλείνει το τηλέφωνό του, σοκαρισμένος από την είδηση που έχει μόλις ακούσει. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, είχε χάσει ξαφνικά έναν από τους αγαπημένους του φίλους, τον σχεδιαστή Gianni Versace που δολοφονήθηκε μπροστά στο σπίτι του, στο Μαϊάμι. Ο ίδιος δεν είχε καταφέρει να συγκρατήσει τα δάκρυά του στην κηδεία στο Μιλάνο, όπως και η κοινή φίλη τους, Lady Diana, που είχε διακόψει τις διακοπές της για να παραστεί στην τελετή στο Duomo. Και τώρα, στις 31 Αυγούστου 1997, είναι εκείνη, η αγαπημένη πριγκίπισσα του λαού που χάθηκε σε ένα τρομερό τροχαίο ατύχημα στο Παρίσι. Ο Elton John σχεδόν λιποθυμά ... Περνά τις επόμενες μέρες κλεισμένος μέσα στο σπίτι του, αποφεύγοντας να ανοίξει το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση όπου παίζουν ασταμάτητα τα αφιερώματα στην Πριγκίπισσα.

Βυθισμένος σε κατάθλιψη, δεν έχει τη δύναμη να σηκωθεί από το κρεβάτι και αρχικά αρνείται να παραυρεθεί στην κηδεία της πρώην συζύγου του πρίγκιπα Κάρολου, που διοργανώνεται από τη βασιλική οικογένεια. Μέχρι που άνθρωποι του περιβάλλοντός του τον πείθουν όχι μόνο να παραστεί αλλά και να τραγουδήσει, σαν ένα τελευταίο αντίο στη φίλη που αγάπησε. Όμως, η τελετή είναι σε λίγες μέρες και είναι αδύνατο για τον Elton John να συνθέσει ένα νέο τραγούδι σε αυτή την ψυχολογική κατάσταση. Ο Bernie Taupin, στιχουργός και επί χρόνια συνεργάτης του, του προτείνει να ξαναγράψει το Candle in the Wind προσαρμοσμένο για την περίσταση.

Το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει αρχικά το 1973 στο άλμπουμ Goodbye Yellow Brick Road και είχε κάνει μεγάλη επιτυχία, φτάνοντας μέχρι την 6η θέση των charts στις ΗΠΑ και την 7η στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι στίχοι του ήταν αφιερωμένοι στη Merilyn Monroe που είχε πεθάνει έντεκα χρόνια νωρίτερα. "Αντίο Norma Jean”, έλεγαν, αποκαλώντας την ηθοποιό με το πραγματικό της όνομα, "αν και δεν σε γνώρισα ποτέ / είχες τη χάρη να σηκωθείς / ενώ οι γύρω σου σέρνονταν ..." Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1990, ο Elton John αφιέρωσε το Candle in the Wind σε έναν από τους φίλους του, τον Ryan White, εμβληματική μορφή του αγώνα κατά του AIDS, ο οποίος πέθανε λίγες μέρες μετά.

Όμως τώρα, για μια θρυλική Πριγκίπισσα που χάθηκε τόσο βίαια, ο συνθέτης δεν ήθελε να ακουστεί ένα ήδη χιλιοπαιγμένο τραγούδι. Έτσι, παρόλο που η μελωδία έμεινε η ίδια (ο μουσικός George Martin πρόσθεσε απλώς στην ενορχήστρωση μια τετράδα έγχορδων και ξύλινων πνευστών), οι στίχοι έπρεπε να ακουστούν για πρώτη φορά δίπλα στο φέρετρο της Diana. "Αντίο, Ρόδο της Αγγλίας”... Ο πρώτος στίχος βγαίνει αβίαστα και οι υπόλοιποι ακολουθούν καθώς η συντριβή δίνει τη θέση της στην έμπνευση. "Ήταν σημαντικό για μένα να μιλήσω εκ μέρους όλου του έθνους. Ήθελα αυτό το τραγούδι να μοιάζει σαν να τραγουδήθηκε από μια ολόκληρη χώρα", δήλωσε αργότερα ο στιχουργός Bernie Taupin.

Την ημέρα της κηδείας, ο Elton John υποσχέθηκε στον εαυτό του αλλά και στους νεαρούς πρίγκιπες William και Harry, τους γιους της Diana, πως δεν θα τραγουδήσει ποτέ ξανά ζωντανά αυτή την εκδοχή του Candle in the Wind. Ως single το τραγούδι κυκλοφόρησε λίγες μέρες μετά την κηδεία, κάνοντας θεαματική είσοδο στήν κορυφή του Βρετανικού Top 10, ενώ έμεινε στην πρώτη θέση των charts σε πολλές χώρες για αρκετές εβδομάδες (πάνω από τρεις μήνες στις Ηνωμένες Πολιτείες). Το σύνολο των κερδών -τα οποία ήταν προφανώς σημαντικά- προσφέρθηκε σε φιλανθρωπικά ιδρύματα που υποστηρίζονταν από την Πριγκίπισσα της Ουαλίας στη διάρκεια της ζωής της. Σήμερα, το Candle in the Wind είναι το δεύτερο σε πωλήσεις single στην ιστορία της μουσικής, μετά το White Christmas του Bing Crosby. Όμως, παρά αυτή την τρομαχτική επιτυχία, ο Elton John έχει τηρήσει την υπόσχεσή του και έχει τραγουδήσει ποτέ αυτή τη βερσιόν του Candle in the Wind που έγραψε για την Diana επί σκηνής ούτε προτίθεται να το κάνει ως το τέλος της ζωής του.