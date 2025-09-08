H Range Rover στον Πύργο Πειραιά

Το να αντικρίζει κανείς τη Range Rover να φωτίζει τον Πύργο του Πειραιά δεν είναι απλώς μια εικόνα υψηλής αισθητικής - είναι ένα ορόσημο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια αυτοκινητοβιομηχανία επιλέγει να προβληθεί σε ένα από τα πιο εμβληματικά και πρόσφατα ανανεωμένα κτίρια της χώρας, σηματοδοτώντας μια τολμηρή και φουτουριστική σύζευξη ανάμεσα στον luxury χαρακτήρα της Range Rover και το δυναμικό μέλλον του αστικού τοπίου.
Το video της καμπάνιας, σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία της Range Rover, Asher-Behar&Saville, παρουσιάζει το εμβληματικό brand να αναδύεται μέσα από γραμμές φωτός, να στέκει εμβληματικά πάνω από το λιμάνι και να ανακλάται στο νερό, μοιάζοντας περισσότερο με installation τέχνης παρά με κλασική διαφήμιση. Είναι μια αισθητική δήλωση για το πώς η Range Rover αντιλαμβάνεται την πολυτέλεια: ως εμπειρία, ως παρουσία, ως τόλμη να στέκεσαι πιο ψηλά από το αναμενόμενο.
