Follow us

Search

H Range Rover στον Πύργο Πειραιά

Ένα από τα κορυφαία luxury brands παγκοσμίως "δημιουργεί" τον απόλυτο αστικό ψηφιακό καμβά.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
08-09-2025

Το να αντικρίζει κανείς τη Range Rover να φωτίζει τον Πύργο του Πειραιά δεν είναι απλώς μια εικόνα υψηλής αισθητικής - είναι ένα ορόσημο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια αυτοκινητοβιομηχανία επιλέγει να προβληθεί σε ένα από τα πιο εμβληματικά και πρόσφατα ανανεωμένα κτίρια της χώρας, σηματοδοτώντας μια τολμηρή και φουτουριστική σύζευξη ανάμεσα στον luxury χαρακτήρα της Range Rover και το δυναμικό μέλλον του αστικού τοπίου.

Ο Πύργος του Πειραιά, μετά από δεκαετίες στασιμότητας, αναγεννήθηκε μέσα από ένα εντυπωσιακό αρχιτεκτονικό και ενεργειακό facelift, που τον μετέτρεψε σε σύγχρονο τοπόσημο του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας. Σήμερα, με τη μοντέρνα, κρυστάλλινη πρόσοψή του να λειτουργεί ως ψηφιακός καμβάς, μετατρέπεται σε ένα νέο πεδίο δημιουργικής έκφρασης και προβολής. Η Range Rover, με τη χαρακτηριστική της αυτοπεποίθηση, γίνεται το πρώτο brand που αξιοποιεί αυτόν τον εμβληματικό "φωτεινό πύργο" για να επικοινωνήσει την εικόνα της, εκπέμποντας κύρος, αισθητική και τεχνολογία σε κοινό που ταξιδεύει, κινείται, ονειρεύεται.

H Range Rover στον Πύργο Πειραιά

Το video της καμπάνιας, σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία της Range Rover, Asher-Behar&Saville, παρουσιάζει το εμβληματικό brand να αναδύεται μέσα από γραμμές φωτός, να στέκει εμβληματικά πάνω από το λιμάνι και να ανακλάται στο νερό, μοιάζοντας περισσότερο με installation τέχνης παρά με κλασική διαφήμιση. Είναι μια αισθητική δήλωση για το πώς η Range Rover αντιλαμβάνεται την πολυτέλεια: ως εμπειρία, ως παρουσία, ως τόλμη να στέκεσαι πιο ψηλά από το αναμενόμενο.

Συνεχίστε την ανάγνωση στο capital.gr

Tags

Latest

Fall's Body Rituals | 7 πολυτελείς κρέμες σώματος που αξίζουν μια θέση στο φθινοπωρινό boudoir
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Fall's Body Rituals | 7 πολυτελείς κρέμες σώματος που αξίζουν μια θέση στο φθινοπωρινό boudoir

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Dior και Alaïa | Η μοναδική συνάντηση δύο εμβληματικών οίκων
NEWS

Dior και Alaïa | Η μοναδική συνάντηση δύο εμβληματικών οίκων

ΓΡΑΦΕΙ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΙΠΕΡΗ
Giorgio Armani | Το λάθος για το οποίο δήλωσε ότι μετάνιωσε, λίγες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή
NEWS

Giorgio Armani | Το λάθος για το οποίο δήλωσε ότι μετάνιωσε, λίγες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή

Bruce Springsteen | Σπάνια εμφάνιση με την εντυπωσιακή κόρη του Jessica στο US Open
NEWS

Bruce Springsteen | Σπάνια εμφάνιση με την εντυπωσιακή κόρη του Jessica στο US Open

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Skin Cycling | Όλοι οι λόγοι για να το εισάγετε στη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδα σας μετά τα 40
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Skin Cycling | Όλοι οι λόγοι για να το εισάγετε στη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδα σας μετά τα 40

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Αντιγόνη Τσιούλη | Η Ελληνίδα πρίμα μπαλαρίνα που λάμπει στην Εθνική Όπερα του Καΐρου
ENTERTAINMENT

Αντιγόνη Τσιούλη | Η Ελληνίδα πρίμα μπαλαρίνα που λάμπει στην Εθνική Όπερα του Καΐρου

Η νέα φοιτητική κατοικία της Infanta Sofia στη Λισαβόνα
NEWS

Η νέα φοιτητική κατοικία της Infanta Sofia στη Λισαβόνα

Goodbye Dark Spots | 5 πολυτελείς οροί για να απαλλαγείτε από τις σκούρες κηλίδες και τις πανάδες του καλοκαιριού
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Goodbye Dark Spots | 5 πολυτελείς οροί για να απαλλαγείτε από τις σκούρες κηλίδες και τις πανάδες του καλοκαιριού

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Είναι αυτό το πιο σκοτεινό ντοκιμαντέρ για πραγματικά εγκλήματα στο Netflix;
ENTERTAINMENT

Είναι αυτό το πιο σκοτεινό ντοκιμαντέρ για πραγματικά εγκλήματα στο Netflix;

Best of Network

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Pretty in pink: 5 τσάντες στην cute απόχρωση που θα πρωταγωνιστήσει το φθινόπωρο

Pretty in pink: 5 τσάντες στην cute απόχρωση που θα πρωταγωνιστήσει το φθινόπωρο

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Πριγκίπισσα Marie της Δανίας | Με διαχρονικό λευκό παλτό από τη Zara που αναβαθμίζει όλα τα outfits

Πριγκίπισσα Marie της Δανίας | Με διαχρονικό λευκό παλτό από τη Zara που αναβαθμίζει όλα τα outfits

Η αθώα κίνηση που κάνεις καθημερινά και προκαλεί ψαλίδα στα μαλλιά σου

Η αθώα κίνηση που κάνεις καθημερινά και προκαλεί ψαλίδα στα μαλλιά σου

4 πολιτικά θρίλερ για να δεις μετά τον &#39;Όμηρο&#39; στο Netflix

4 πολιτικά θρίλερ για να δεις μετά τον 'Όμηρο' στο Netflix

Live blog: Κρίσιμες ώρες στη Γαλλία - Σε εξέλιξη η ψηφοφορία για την κυβέρνηση Μπαϊρού

Live blog: Κρίσιμες ώρες στη Γαλλία - Σε εξέλιξη η ψηφοφορία για την κυβέρνηση Μπαϊρού

5 μαμαδίστικα κόλπα που θα ήθελα να γνώριζα πριν κάνω παιδιά

5 μαμαδίστικα κόλπα που θα ήθελα να γνώριζα πριν κάνω παιδιά

Ο μήνας των roadshows για τις τράπεζες – Τι ρωτούν οι επενδυτές μετά το ράλι

Ο μήνας των roadshows για τις τράπεζες – Τι ρωτούν οι επενδυτές μετά το ράλι