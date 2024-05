Το Poseidonion Grand Hotel γιορτάζει 110 χρόνια διαχρονικής φιλοξενίας στο νησί των Σπετσών

Το Poseidonion Grand Hotel συμπληρώνει φέτος 110 χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας του και υποδέχεται τους επισκέπτες του στο νησί των Σπετσών για ακόμα ένα καλοκαίρι γεμάτο ξεχωριστές εμπειρίες. Αποτελώντας σημείο αναφοράς στην ελληνική φιλοξενία από την ίδρυσή του το 1914, το ξενοδοχείο καλωσορίζει ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο με τη διαχρονική κομψότητα και την προσωποποιημένη φροντίδα που το διακρίνουν, ενώ φέτος μάλιστα συμπεριλαμβάνεται και στην Gold List 2024 του Condé Nast Traveler με τα καλύτερα ξενοδοχεία και resorts στον κόσμο.

110 χρόνια αυθεντικής φιλοξενίας

Επιστρέφοντας πίσω στο καλοκαίρι του 1914, η ιστορία του Poseidonion Grand Hotel ξετυλίγεται με τα εγκαίνιά του στο κοσμοπολίτικο νησί των Σπετσών. Ένα ξενοδοχείο-αρχιτεκτονικό αριστούργημα, σε σχέδιο του Παναγιώτη Ζίζηλα, επηρεασμένο από το αρχιτεκτονικό στιλ των ξενοδοχείων της Κυανής Ακτής όπως το Carlton και το Negresco στη Γαλλική Ριβιέρα, όραμα του ευπατρίδη ευεργέτη Σωτήριου Ανάργυρου, ο οποίος με την αφοσίωσή του συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη του νησιού.

Σύντομα, το ξενοδοχείο αναδείχθηκε σε φάρο ελληνικής φιλοξενίας και αποτέλεσε πόλο έλξης για το κοσμοπολίτικο κοινό της εποχής, το οποίο απαρτιζόταν από εύπορους Αθηναίους, διάσημους ξένους, μέχρι πρωθυπουργούς και βασιλιάδες. Έχει φιλοξενήσει προσωπικότητες όπως τον Ελευθέριο Βενιζέλο, πρωθυπουργό της Ελλάδος το διάστημα 1910-1920 και 1928-1932, ο οποίος μάλιστα είχε παραβρεθεί και στα εγκαίνια του ξενοδοχείου.

Το 2009 το Poseidonion Grand Hotel, έπειτα από ένα απαιτητικό έργο ανακαίνισης που διήρκησε 5 χρόνια, πέρασε στη νέα εποχή του διατηρώντας την διαχρονική γοητεία του και πάντα πιστό στη φιλοσοφία του για την παροχή αυθεντικής φιλοξενίας.

"Καθώς γιορτάζουμε μία σημαντική επέτειο, νιώθουμε βαθιά συγκινημένοι και ιδιαίτερη τιμή που μας δόθηκε η ευκαιρία να πρωτοστατήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο της κληρονομιάς του Ποσειδωνίου, προσθέτοντας τη δική μας πινελιά στην πλούσια ιστορία του. Αυτή η εμπιστοσύνη αποτελεί για εμάς μεγάλη ευθύνη για τη συνέχιση της παράδοσης του ξενοδοχείου, ενός πυλώνα διαχρονικής φιλοξενίας. Ως ζωτικό συστατικό του ταξιδιού μας αυτού και ατελείωτη πηγή έμπνευσης, είναι φυσικά και το νησί των Σπετσών, ένα πολύτιμο στολίδι στον νησιωτικό πλούτο της χώρας μας, ένα πολύτιμο "καταφύγιο” με εκλεπτυσμένη αριστοκρατική αύρα”. αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Αντώνης Βορδώνης, Διευθύνων Σύμβουλος του Poseidonion Grand Hotel.

Ένας αγαπημένος προορισμός διαχρονικής αισθητικής

Με τα κομψά δωμάτια και τις άνετες σουίτες του, πολλές εκ των οποίων διαθέτουν ιδιωτικό κήπο ή μπαλκόνι, το ξενοδοχείο προσφέρει στους επισκέπτες του μία ξεχωριστή εμπειρία διαμονής με εκπληκτική θέα στο μπλε του Αργοσαρωνικού. Η πλούσια κληρονομιά του αντικατοπτρίζεται στο εμβληματικό, ιστορικό κτήριο του Ποσειδωνίου ενσαρκώνοντας μια διαχρονική κομψότητα που το καθιστά αγαπημένο προορισμό για όσους αναζητούν μια σύγχρονη αλλά και κλασική εμπειρία φιλοξενίας.

Ένα ταξίδι στη γαστρονομία

Στο επίκεντρο της γαστρονομικής φιλοσοφίας του Poseidonion Grand Hotel βρίσκεται η αφοσίωση στη βιωσιμότητα μέσα από μια ολιστική προσέγγιση της μαγειρικής. Φέτος, το ξενοδοχείο καλωσορίζει στην ομάδα του τον Chef Ηλία Κιαζόλι, ο οποίος απογειώνει τη γαστρονομική εμπειρία με το ταλέντο και το πάθος του.

Εκτός από τη βιολογική φάρμα του, το Bostani, το ξενοδοχείο προσφέρει ένα εύρος επιλογών για γευστικά ταξίδια. Από τη χαλαρή ατμόσφαιρα του Library Brasserie μέχρι το κομψό περιβάλλον του εστιατορίου On the Verandah, στην περίφημη βεράντα του Ποσειδωνίου, και τη ζωντανή ατμόσφαιρα του Palms the Bar, κάθε χώρος χαρίζει μια ξεχωριστή εμπειρία που αντανακλά τον πλούτο της ελληνικής κουζίνας.

Αυθεντικές εμπειρίες με την υπογραφή του Poseidonion Grand Hotel

Οι επισκέπτες του ξενοδοχείου μπορούν να ανακαλύψουν μια πληθώρα επιλογών για να γνωρίσουν καλύτερα το νησί των Σπετσών. Το θερινό σινεμά Ciné Titania με τη μυρωδιά του γιασεμιού αναβιώνει καλοκαιρινές αναμνήσεις παρέα με κλασικές ταινίες και όχι μόνο.

Το Bertram 26 Sport, το ιδιωτικό ταχύπλοο σκάφος του ξενοδοχείου, δίνει την επιλογή θαλάσσιων εκδρομών υψηλών προδιαγραφών για την εξερεύνηση κρυμμένων παραλιών του νησιού, παρέχοντας μια περιπέτεια στη θάλασσα, εξατομικευμένη ανάλογα με τις προσωπικές προτιμήσεις του κάθε επισκέπτη.

Παράλληλα, φωλιασμένη μέσα στην καταπράσινη φύση των Σπετσών, η παραδοσιακή κατοικία Pine Estate αποτελεί μία ξεχωριστή πρόταση φιλοξενίας με πανοραμική θέα και ιδιωτική πρόσβαση στην παραλία, για όσους επιθυμούν έναν συνδυασμό ιδιωτικότητας και προσωποποιημένων υπηρεσιών από την ομάδα του Poseidonion Grand Hotel.

Τέλος, στη χαλαρή και νησιώτικη ατμόσφαιρα του Paradise Beach, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν μία ολοήμερη απόδραση στην παραλία με κρυστάλλινα νερά, γαστρονομικές προτάσεις και signature cocktails, αναδεικνύοντάς το ως τον απόλυτο προορισμό για τις καλοκαιρινές ηλιόλουστες μέρες.

Οι επισκέπτες του Ποσειδωνίου έχουν την ευκαιρία να μυηθούν σε έναν ξεχωριστό κόσμο ευεξίας στο Idolo Spa και να απολαύσουν τη γαλήνη της πισίνας, ή να αφεθούν στα έμπειρα χέρια των beauty experts. Επίσης μια πρωτότυπη κολεξιόν ρούχων, κοσμημάτων και αξεσουάρ, ιδανικά για τις μέρες και τις νύχτες του καλοκαιριού στις Σπέτσες, φιλοξενείται στη Mageia Boutique by Ileana Makri.

Το Poseidonion Grand Hotel επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του στην προώθηση της Τέχνης διατηρώντας τη στενή συνεργασία του με την Artion Galleries. Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σεζόν, θα παρουσιαστεί μια ξεχωριστή έκθεση έργων τέχνης, επιλεγμένων με προσοχή για να εμπλουτίσουν την αίσθηση της φιλοξενίας με μια νότα δημιουργικής αισθητικής.

Ένας φάρος ελληνικής φιλοξενίας και πολιτιστικής κληρονομιάς

Καθώς το Poseidonion Grand Hotel έχει εγκαινιάσει μια ακόμη σεζόν, παραμένει όχι απλώς σύμβολο της ελληνικής φιλοξενίας, αλλά και κινητήριος μοχλός πολυάριθμων πρωτοβουλιών στο νησί των Σπετσών. Με μια πλούσια ιστορία που μετρά πάνω από έναν αιώνα, το Ποσειδώνιο συνεχίζει να διαδραματίζει ζωτικής σημασίας ρόλο στην πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής.

Φέτος, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια σειρά από εκδηλώσεις και δραστηριότητες, όπως την Αρμάτα, το A Weekend in Tweed και πολλές ακόμα. Από πολιτιστικές και αθλητικές πρωτοβουλίες μέχρι επιλογές για ψυχαγωγία, το Ποσειδώνιο παραμένει στην πρώτη γραμμή, εμπλουτίζοντας την εμπειρία των επισκεπτών του και συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη των Σπετσών.

