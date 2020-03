Τα Πανεπιστήμια της Ivy League προσφέρουν 500 δωρεάν μαθήματα online

Το μόνο βέβαιο με την εξάπλωση του κορωνοϊού σε όλο τον κόσμο είναι ότι η καθημερινή ζωή είναι πλέον αρκετά διαφορετική. Με πολλές επιχειρήσεις να κλείνουν τις πόρτες τους και τις γενικές οδηγίες να μας προτρέπουν να μένουμε στο σπίτι και να απομονώνουμε τον εαυτό μας κοινωνικά, διαθέτουμε όλο και περισσότερο ελεύθερο χρόνο.

Υπάρχουν πολλές καλές ιδέες για να γεμίσετε ποιοτικά τον χρόνο σας, από εικονικές περιηγήσεις μουσείων και θεατρικές παραστάσεις μέσα από τον υπολογιστή σας μέχρι αυτοσχέδιες συναυλίες των αγαπημένων σας καλλιτεχνών στο Instagram. Ίσως όμως το καλύτερο δώρο που θα μπορούσατε να κάνατε στον εαυτό σας είναι ένα δωρεάν course σε ένα από τα καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου. Harvard, Yale και Princeton είναι μερικά από τα Πανεπιστήμια της Ivy League που προσφέρουν δωρεάν online μαθήματα, που δεν θα γεμίσουν μόνο τον χρόνο σας αλλά θα σας γεμίσουν με γνώσεις και εφόδια.

Υπάρχουν μαθήματα για σχεδόν οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, από τον Σαίξπηρ μέχρι την κλασική μουσική και τη φιλοσοφία του βουδισμού, όμως μπορείτε να βρείτε και courses που θα διευρύνουν τις γνώσεις σας στον επιχειρηματικό κλάδο και την τεχνολογία, όπως το "Improving Your Business Through a Culture of Health" στο Harvard και το "The Computing Technology Inside Your Cell Phone" στο Cornell.