Ένα κυνήγι θησαυρού με έργα τέχνης ξεκινά στο Παρίσι

⚠️ WANTED! Find an artwork and leave with it. YOU are invited to participate in an immense quest at @Le_Grand_Palais in Paris on October 24th and 25th. Perrotin and Rmn - Grand Palais have joined forces to imagine a contemporary art adventure. Join us? 🙂 The rules are simple: 20 artworks by Perrotin artists will be concealed in the empty nave of the Grand Palais. If you find one, you leave with it. Hope you can join! Admission is free with advance reservation (subject to availability—very limited capacity). —— ⚠️ WANTED! Trouvez une oeuvre d’art et repartez avec. Partez à la recherche d’oeuvres d'art les 24 et 25 octobre au @Le_Grand_Palais ! La Rmn - Grand Palais et la galerie Perrotin s'associent pour imaginer un événement inédit. Vous êtes prêts ? Les règles sont simples : 20 oeuvres d’artistes de la galerie seront dissimulées dans la nef vide du Grand Palais. Si vous en trouvez une, vous repartez avec. L'événement est ouvert à tous : l’entrée est libre sur réservation dans la limite des places disponibles (jauge limitée). — #WantedGP #GrandPalais #Perrotin

A post shared by Perrotin Gallery (@galerieperrotin) on Oct 15, 2020 at 7:02am PDT