First Ladies | Μία νέα έκθεση εξερευνά την επίδραση των Πρώτων Κυριών στο ευρύ κοινό

Οι Πρώτες Κυρίες της Αμερικής που πέρασαν από τον Λευκό Οίκο γνώριζαν ότι ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, οι εντυπώσεις του κόσμου διαμορφώνονταν και από τις στυλιστικές τους επιλογές. Μια νέα έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη της Ουάσινγκτον, παρουσιάζει τις συζύγους των Αμερικανών προέδρων, εξετάζοντας την επιρροή που άσκησαν στην εποχή τους αλλά και μετά από αυτή. Καλύπτοντας περίπου 250 χρόνια, το "Every Eye Is Upon Me: First Ladies of the United States" εξετάζει την ιστορική σημασία του τίτλου εργασίας μέσω πορτραίτου.

Ο τίτλος αναφέρεται σ' ένα απόσπασμα της Julia Gardiner Tyler, η οποία ασχολήθηκε με τo modelling τη δεκαετία του 1840, σε μια επιστολή προς τη μητέρα της αφού έγινε η δεύτερη γυναίκα του προέδρου John Tyler. Αποτελεί επίσης το σημείο εκκίνησης της έκθεσης για να διερευνήσει τις ευθύνες και τη σημασία που είχαν οι πρώτες κυρίες από τότε που η Martha Washington βρέθηκε στο πλευρό του πρώτου προέδρου των ΗΠΑ το 1789- ακόμα κι αν ο τίτλος "Πρώτη Κυρία" δεν είχε εγκαινιαστεί ακόμα.

Πορτρέτο της Julia Gardiner Tyler

Με εξαίρεση τον Λευκό Οίκο, η National Portrait Gallery είναι ο μόνος προορισμός όπου το κοινό μπορεί να δει μια πλήρη συλλογή πορτρέτων όλων των προέδρων των ΗΠΑ. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει με τις πρώτες κυρίες της Αμερικής, καθώς δεν υπάρχει γνωστό ζωγραφισμένο πορτρέτο της Mary Todd Lincoln που να φτιάχτηκε κατά τη διάρκεια της ζωής της, αλλά και μερικών άλλων κυριών, σύμφωνα με την ιστορικό και επικεφαλής επιμελήτρια Gwendolyn DuBois Shaw. Ένα από τα πορτρέτα της Lincoln που εμφανίστηκε το 1929, προσφέρθηκε στους απογόνους της και εμφανίστηκε στο Illinois State House, αποδείχθηκε ότι ήταν πλαστογραφία που είχε ζωγραφιστεί ξανά για να συμπεριληφθεί μια καρφίτσα στο λαιμό της, με μία μικροσκοπική φωτογραφία του Abraham Lincoln" όπως δήλωσε η Shaw στο WWD.

Martha Washington

"Φυσικά και παραμένει η πιθανότητα να υπάρχουν πορτρέτα εκεί έξω. Υπάρχει μεγάλη επιθυμία από μέρους των ανθρώπων να είναι σε θέση να απεικονίσουν αυτές τις γυναίκες σε επίσημα πορτραίτα" πρόσθεσε. Έχοντας διάρκεια μέχρι τις 23 Μαΐου, το "Every Eye Is Upon Me" είναι η προσπάθεια του NPG να συγκεντρώσει όσα πορτρέτα πρώτων κυριών, είναι εφικτό. Το CNN, το οποίο ασχολείται με την έκθεση, προβάλλει μια πρωτότυπη σειρά με τίτλο "First Ladies". "Δεν ήταν κάθε γυναίκα που θεωρούμε ως πρώτη κυρία, σύζυγος ενός προέδρου. Μερικοί πρόεδροι ήταν εργένηδες, μερικοί χήροι, άλλοι παντρεύτηκαν περισσότερες από μία φορές. Κάποιοι είχαν ως οικοδέσποινα μία κόρη, νύφη ή φίλη της οικογένειας. Μερικοί λένε ότι υπάρχουν 55. Έχουμε 57 στην έκθεσή μας" λέει η Shaw.

Πέρα από τα πορτραίτα, η έκθεση έχει σκοπό να διερευνήσει πώς η ταυτότητα και η κληρονομία τους επηρέασαν τις μάζες. Περισσότερα από 30 πορτρέτα διατίθενται από τη συλλογή του NPG, ενώ τα υπόλοιπα προέρχονται από άλλα ιδρύματα. Μαζί με πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες και εκτυπώσεις, υπάρχουν επίσης αποσπάσματα από καμπάνιας αλλά και οι τρόποι με τον οποίο κυκλοφόρησαν τα μίνι πορτρέτα των πρώτων κυριών κατά τη διάρκεια των εκλογικών ετών.

Μετά από 18 μήνες εργασίας στην έκθεση και σύνταξη του καταλόγου της, η Shaw είπε ότι εντυπωσιάστηκε από το πόσο αξιοθαύμαστες ήταν μερικές από αυτές τις γυναίκες. "Μερικές από αυτές ήταν πολύ πιο έξυπνες και πιο φιλόδοξες από τους συζύγους τους. Αλλά λόγω της χρονικής περιόδου που γεννήθηκαν και έζησαν, η ζωή τους περιοριζόταν πολύ στο τι μπορούσαν να κάνουν και να επιτύχουν μόνες τους ως γυναίκες. Οι περισσότερες προωθούσαν τη σταδιοδρομία των συζύγων τους".

Η Nancy Reagan με την πριγκίπισσα Diana.

Δεν είναι μόνο η μόδα που παρουσιάζεται στην εν λόγω έκθεση, αλλά τα χαρακτηριστικά των πρώτων κυριών. Υπήρξαν σύζυγοι προέδρων γεμάτες με φιλοδοξία για τον ρόλο τους και άλλες που αδιαφορούσαν. Οι προσωπικές ιστορίες, ο τρόπος που έδρασαν ως πρώτες κυρίες και φυσικά τα στοιχεία της εμφάνισής τους συνθέτουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για να τις γνωρίσει και να τις κατανοήσει κάποιος καλύτερα.

Η Jackie Kennedy στο Παρίσι.

Η δημιουργία που σχεδίασε ο James Galanos για να φορέσει η Nancy Reagan στη δεύτερη νίκη του συζύγου της το 1985, αλλά και αργότερα εκείνον τον χρόνο για να καλωσορίσει τον πρίγκιπα Κάρολο και την πριγκίπισσα Diana στον Λευκό Οίκο, εκτίθεται για τους επισκέπτες. Όπως επίσης και το γκρι ταγιέρ Chez Ninon που άνηκε στη Jacqueline Kennedy, χάρη στη John F. Kennedy Presidential Library. Και η Michelle Obama δάνεισε το φόρεμα Milly με το οποίο παρουσιάζεται στο πορτρέτο της καλλιτέχνιδος Amy Sherald.