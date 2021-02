Diane von Furstenberg | Κυκλοφορεί το νέο της βιβλίο και είναι γεμάτο με πολύτιμες συμβουλές

Στο ξεκίνημα της πανδημίας, η Diane von Furstenberg άρχισε να δουλεύει πάνω σε ένα νέα βιβλίο, με τίτλο Own It: The Secret to Life (Phaidon). Με την ημερομηνία κυκλοφορίας του να πλησιάζει, στις αρχές Μαρτίου, η σοφία της επιτυχημένης σχεδιάστριας και επιχειρηματία, φαντάζει αναγκαία για την εποχή.

"Είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή, όμως δεδομένου ότι δεν έχετε άλλη επιλογή, πρέπει απλώς να το αποκτήσετε", δήλωσε στο Reuters η 74χρονη von Furstenberg, η οποία ίδρυσε το brand της το 1972 στη Νέα Υόρκη. "Αν το έχετε, τότε το αντιμετωπίζετε. Είτε σας αρέσει είτε όχι, απλά πρέπει να το αποδεχτείτε και να κάνετε το καλύτερο που μπορείτε με αυτό".

Γεννημένη στο Βέλγιο, η DVF αποφάσισε να μεταναστεύσει στη Νέα Υόρκη με τον τότε σύζυγό της, πρίγκιπα Egon von Furstenberg. Έξι χρόνια μετά στο Μεγάλο Μήλο, η σχεδιάστρια είχε πουλήσει περισσότερα από πέντε εκατομμύρια φορέματα, τα οποία κι έγραψαν το δικό της αμερικάνικο success story. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί η θητεία της ως πρόεδρος στο Council of Fashion Designers of America, ενώ πλέον η DVF επικεντρώνεται στη συγκέντρωση χρημάτων για το Statue of Liberty Museum.

Στο βιβλίο της, η von Furstenberg καθοδηγεί τους αναγνώστες μέσα από ένα ταξίδι συμβουλών από το Α έως το Ω (A to Z). "Ας πάρουμε το "C"- οι λέξεις είναι χαρακτήρας (character) σαφήνεια (clarity), συμπόνια (compassion), τελετή (ceremony), δημιουργική συνοχή (creativity coherence), θάρρος (courage), δέσμευση (commitment), αυτοπεποίθηση (confidence)" είπε. "Ο χαρακτήρας είναι το μοναδικό πράγμα όπου έχουμε απόλυτο έλεγχο - μπορούμε να χάσουμε την υγεία, τον πλούτο, την ομορφιά, την οικογένεια ή την ελευθερία μας, αλλά δεν χάνουμε ποτέ τον χαρακτήρα μας. Ο χαρακτήρας μας είναι η δύναμή μας, το σπίτι μέσα μας".

"Με έκανε να συνειδητοποιώ {σ.σ. η πανδημία} όλο και περισσότερο να είμαι ο εαυτός μου, να κατέχω ποια είμαι και να είμαι υπεύθυνη γι' αυτό. Όσον αφορά την επιχείρηση, ήμουν πολύ γρήγορη. Μετακόμισα πολύ γρήγορα. Συνειδητοποίησα ότι η επιχείρησή μας, η μόδα και το σύστημα γύρω από αυτή, ήταν ξεπερασμένο για πολύ καιρό, δεν ακολουθούσε τον ρυθμό των υπολοίπων. Και έτσι πραγματικά προχώρησα σε αυτό. Κινήθηκα περισσότερο ψηφιακά. Είχαμε μπει ήδη στον κόσμο του digital και έπρεπε να επιταχύνουμε πάρα πολύ" πρόσθεσε στο Reuters ενώ τόνισε επίσης πώς κατάφερε να μετατρέψει τις αδυναμίες της σε δύναμη.

"Τη στιγμή που γνωρίζετε τις αδυναμίες, τις ατέλειές σας, γίνονται πλεονέκτημα. Ισχύει για όλα και για όλους, ακόμη και για τα παιδιά. Είναι θέμα συνειδητοποίησης, να πείτε ότι αυτό συμβαίνει και πρέπει να κάνω το καλύτερο. Είναι απλώς μια ερώτηση, γνωρίζοντας ότι ο εαυτός σας είναι το μόνο πράγμα που μπορείτε να ελέγχετε".