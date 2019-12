Οι ταινίες που πρέπει να δείτε λίγο πριν το τέλος του 2019

Ο έρωτας του Leonard Cohen με την αιώνια μούσα του, Marianne, μεταφέρεται στο σινεμά μέσα από ένα ντοκιμαντέρ - ωδή στην αγάπη, την Ύδρα και τη μουσική. Το μουσικό φαινόμενο Λουτσιάνο Παβαρότι παρουσιάζεται στη μεγάλη οθόνη μέσα από τη ματιά του Ρον Χάουαρντ. Στη νέα ταινία Star Wars γράφεται ο επίλογος του θρυλικού Saga και το Black Christmas αποτελεί μια νέα ανάγνωση του cult film. Αυτές είναι οι ταινίες που προλαβαίνετε να δείτε λίγο πριν φύγει το 2019.

Marianne & Leonard Λόγια Αγάπης / Marianne & Leonard Words of Love

Ο έρωτας του Leonard Cohen και της Marianne Ilhen, που στάθηκε Μούσα του για χρόνια και ενέπνευσε τα τραγούδια "So Long, Marianne”, "Hey, That’s No Way to Say Goodbye” και Songs From a Room‘s "Bird on the Wire”, μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη. Η πολύχρονη στενή σχέση τους ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1960 στην Ύδρα. Μέλη και οι δύο της μποέμικης καλλιτεχνικής κοινότητας στο ελληνικό νησί, μιας μεγάλης, πολυσυλλεκτικής παρέας που αποτελούσαν συγγραφείς, ζωγράφοι, μουσικοί αλλά και ντόπιοι. Η ταινία ακολουθεί βήμα προς βήμα τον δεσμό τους από τις πρώτες μέρες του μεγάλου έρωτα στην Ύδρα, την εσωτερική πάλη του Leonard καθώς δημιουργεί, το σεξ και τα ναρκωτικά ως κομμάτι της δημιουργικής διαδικασίας, τον ανοιχτό γάμο και την εξέλιξή του μέσα στα χρόνια, καθώς ο Leonard Cohen γνώριζε την παγκόσμια καταξίωση.

Στην Ύδρα το 1968, ο 20χρονος τότε σκηνοθέτης, Nick Broomfield γνώρισε την Marianne, η οποία τον συνέστησε στη μουσική του Cohen και τον ώθησε να σκηνοθετήσει την πρώτη του ταινία, αποτελώντας μεγάλη έμπνευση και για τον ίδιο.

Ο Leonard Cohen έγραψε ένα τρυφερό τελευταίο γράμμα προς την αιώνια Μούσα του, Marianne, λίγες μέρες πριν τον θάνατό της τον Ιούλιο του 2016, ένα γράμμα που της διάβασε ο γιος της και τη συνόδευσε στο τελευταίο της ταξίδι. Ο ίδιος ο Leonard Cohen την ακολούθησε μόλις τρεις μήνες μετά, πιστός σε αυτό το τελευταίο ραντεβού τους.

Μαύρα Χριστούγεννα/Black Christmas

Τα κορίτσια του κολεγίου ετοιμάζονται να υποδεχτούν την εορταστική περίοδο. Όμως τότε θα αρχίσουν οι φόνοι από έναν ψυχοπαθή με μια ανατριχιαστική μάσκα, που έχει διεισδύσει στο κολέγιο. Όσο οι φόνοι συνεχίζονται, ξεσπάει ο πανικός και η αμοιβαία καχυποψία. Όμως ο δολοφόνος δεν έχει υπολογίσει ότι η αυτή η παρέα γυναικών, είναι πιο δυναμική απ’ όσο θα περίμενε. Η Σοφία Τακάλ (Always Shine), συνυπογράφει το σενάριο και σκηνοθετεί αυτήν τη νέα, επίκαιρη και αιχμηρή διασκευή στο κλασικό slasher φιλμ τρόμου του 1974, που με τα χρόνια απέκτησε cult status.

Η ταινία κυκλοφορεί ήδη στους κινηματογράφους από την Tulip.

Star Wars: Skywalker Η άνοδος / Star Wars: The Rise of Skywalker

Η Lucasfilm και ο J.J.Abrams που επιστρέφει στη σκηνοθεσία, ενώνουν για μια ακόμη φορά τις δυνάμεις τους για ένα επικό ταξίδι σε έναν γαλαξία πολύ, πολύ μακριά. Στη νέα ταινία Star Wars: The Rise of Skywalker, τον καθηλωτικό επίλογο του θρυλικού saga, θα γεννηθούν νέοι θρύλοι και θα δοθεί η τελευταία μάχη για την ελευθερία.

Η ταινία κυκλοφορεί στις 18 Δεκεμβρίου από τη Feelgood.

Παβαρότι / Pavarotti

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Ρον Χάουαρντ μετά το ντοκιμαντέρ "The Beatles: Eight Days a Week" καταπιάνεται με ένα ακόμα μουσικό φαινόμενο, το Λουτσιάνο Παβαρότι. Μέσα από την απόλυτη δύναμη του ταλέντου του, ο Παβαρότι κυριάρχησε στις μεγάλες σκηνές του κόσμου και έκλεψε τις καρδιές του κοινού όπου και να πήγαινε. Περιλαμβάνοντας σπάνιες συνεντεύξεις με την οικογένειά του και τους συναδέλφους του, ακυκλοφόρητο υλικό και τελευταίας τεχνολογίας ηχητική επεξεργασία, ο Χάουαρντ σκηνοθετεί την απόλυτη ταινία φόρο τιμής σε έναν αξιοθαύμαστο άνθρωπο και έναν θρύλο της μουσικής που άφησε ιστορία.

Η ταινία κυκλοφορεί στις 26 Δεκεμβρίου από την Odeon.