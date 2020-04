Η Michelle Obama θα αποκτήσει το δικό της ντοκιμαντέρ στο Netflix

Ένα ντοκιμαντέρ για τη Michelle Obama θα παρουσιάσει το Netflix. Το Becoming θα εστιάζει στη ζωή της πρώην Πρώτης Κυρίας και συγγραφέως μετά την ολοκλήρωση της προεδρικής θητείας του Barack Obama. Ο τίτλος του ντοκιμαντέρ είναι ο ίδιος με αυτόν του βιβλίου της που κυκλοφόρησε το 2018 και σημείωσε ρεκόρ πωλήσεων, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει η Nadia Hallgren (She's the Ticket, After Maria).

Τι γνωρίζουμε για το project

Κάνει πρεμιέρα στις 6 Μαϊου στο Netflix.

Η σκηνοθέτις Nadia Hallgren συναντήθηκε για πρώτη φορά με τη Michelle το 2018, αμέσως μετά το λανσάρισμα της εταιρείας παραγωγής Higher Ground Productions, των Michelle και Barack Obama.

"Μου είχαν πει ότι έχω 30 λεπτά μαζί της και αν υπάρχει σύνδεση μεταξύ μας, παίρνω τη δουλειά" θυμάται η Hallgren. "Αρχίσαμε να μιλάμε για τον εαυτό μας. Είμαι από το South Bronx, είναι από το South Side. Και οι δύο καταλάβαμε την υπερηφάνεια της γειτονιάς. Μιλήσαμε για το από πού ήρθαμε, πώς αυτό διαμόρφωσε το ποιες είμαστε και, φυσικά, συζητήσαμε για τις μητέρες μας. Μετά από 30 λεπτά, είπε: "Ας το κάνουμε".

Η Michelle Obama περιέγραψε το project με λόγια αγάπης.

"Τους μήνες που πέρασα ταξιδεύοντας - συναντώντας και επικοινωνώντας με ανθρώπους σε πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο - έφερα πίσω την ιδέα ότι αυτό που μοιραζόμαστε όλοι μαζί είναι βαθύ και πραγματικό και δεν μπορεί να κάνουμε λάθος. Σε ομάδες μεγάλων και μικρών, νέων και ηλικιωμένων, μοναχικών και ενωμένων, συναντηθήκαμε και μοιραστήκαμε ιστορίες με τις χαρές, τις ανησυχίες και τα όνειρά μας. Επεξεργαστήκαμε το παρελθόν και φανταστήκαμε ένα καλύτερο μέλλον. Μιλώντας για την ιδέα του "Becoming", πολλοί από εμάς τόλμησαν να πουν τις ελπίδες τους δυνατά. Κρατάω τις αναμνήσεις και αυτή την αίσθηση σύνδεσης τώρα περισσότερο από ποτέ, καθώς παλεύουμε μαζί για να ξεπεράσουμε αυτήν την πανδημία, καθώς φροντίζουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα και αντιμετωπίζουμε την απώλεια, τη σύγχυση και τηναβεβαιότητα" έγραψε στο Instagram της.