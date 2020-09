Jennifer Lopez και Owen Wilson | Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη νέα τους ταινία με τίτλο Marry Me

Η Jennifer Lopez επιστρέφει στο παιχνίδι του rom-com και αυτή τη φορά έχει μαζί της τον Owen Wilson. Οι δυο τους πρωταγωνιστούν στο Marry Me, μια ταινία για δύο ξένους που πρώτα παντρεύονται και στη συνέχεια γνωρίζει ο ένας τον άλλο. Βασισμένη στο μυθιστόρημα του Bobby Crosby, είναι "μια σύγχρονη ιστορία αγάπης για διασημότητες, γάμους και κοινωνικά μέσα". Στην ταινία πρωταγωνιστεί επίσης, ο Λατίνος τραγουδιστής Maluma, κάνοντας έτσι το κινηματογραφικό του ντεμπούτο.

Κυκλοφορεί εγκαίρως για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου



Η ημερομηνία εξόδου του Marry Me θα είναι η Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021, μόλις δύο ημέρες πριν από την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Ο χαρακτήρας της Lopez είναι επίσης σούπερ σταρ



Όπως συμβαίνει στην πραγματική ζωή με την J.Lo και τον A-Rod, έτσι και ο χαρακτήρας της Lopez, Kat Valdez, είναι το έτερον ήμισυ ενός διάσημου ζευγαριού, το οποίο ολοκληρώνεται με τον Bastian - τον ρόλο του Maluma. Ως σούπερ σταρ, ο επερχόμενος γάμος τους πρόκειται να είναι ένα τεράστιο θέαμα - έχουν ένα κοινό τραγούδι που ονομάζεται "Marry Me" και η γαμήλια τελετή θα προβληθεί ζωντανά μπροστά σε ένα κοινό θαυμαστών. Αλλά όταν η Kat μαθαίνει λίγο πριν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας ότι ο Bastian την απατά, επιλέγει παρορμητικά να παντρευτεί ένα τυχαίο άτομο από το κοινό. Ο τυχερός γαμπρός είναι ο χαρακτήρας που υποδύεται ο Wilson, ο Charlie Gilbert, ένας διαζευγμένος δάσκαλος μαθηματικών που παρακολούθησε απρόθυμα την εκδήλωση κατόπιν αιτήματος της έφηβης κόρης του και της καλύτερης φίλης της, της Parker Debbs (Sarah Silverman).

"Αυτό που ξεκινά ως παρορμητική αντίδραση εξελίσσεται σε ένα απροσδόκητο ρομαντισμό. Αλλά καθώς οι δυνάμεις συνωμοτούν για να τους χωρίσουν, προκύπτει το καθολικό ερώτημα: Μπορούν δύο άνθρωποι από τόσο διαφορετικούς κόσμους να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ τους και να χτίσουν ένα μέρος όπου ανήκουν και οι δύο;" αναφέρει η επίσημη δήλωση.

Θα ακουστούν original τραγούδια από τους J.Lo και Maluma



Το Marry Me θα είναι "γεμάτο" με αυθεντικά κομμάτια τόσο από τη Lopez όσο και από τον Maluma, σύμφωνα με την Universal Pictures.

Μία από τις σκηνοθέτες του Dead to Me συμμετέχει στο project

Η Kat Coiro, η οποία έχει σκηνοθετήσει σειρές όπως το Dead to Me, Brooklyn Nine-Nine και It's Always Sunny in Philadelphia, κάθεται πίσω από την κάμερα. Η Lopez είναι ένας από τους παραγωγούς, και η ίδια είναι μια από τους μακροχρόνιους συνεργάτες της Elaine Goldsmith-Thomas, η οποία συμμετείχε στο Hustlers και Maid in Manhattan.