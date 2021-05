House of Gucci | Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της ταινίας

Η ταινία Ηouse of Gucci που αφηγείται τη δολοφονία του κληρονόμου του ιταλικού οίκου Maurizio από τη σύζυγό του, το 1995, ολοκλήρωσε τη φάση των γυρισμάτων. Αυτό επιβεβαίωσε η Lady Gaga, η οποία πρωταγωνιστεί στο ρόλο της "Μαύρης Χήρας" Patrizia Reggiani.

H σταρ ανέβασε μια φωτογραφία όπου αποχαιρετά τον σκηνοθέτη της σειράς, Ridley Scott, με το νέο κοινωνικά αποστασιοποιημένο τρόπο (χτυπώντας δηλαδή τις μπουνιές τους) και έγραψε στο caption: "Αυτό ήταν, Rid. #HouseOfGucci".

Η ταινία House of Gucci βασίζεται στο βιβλίο της Sara Gay Forden The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed που κυκλοφόρησε το 2001. Τον Maurizio Gucci υποδύεται ο Adam Driver ενώ παίζουν επίσης οι Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons, Salma Hayek και άλλοι.

Παρόλο οι φαν της μόδας ανυπομονούν για την προβολή της, η οικογένεια Gucci δεν είναι και τόσο ενθουσιασμένη. Όπως δήλωσε στο Associated press η δεύτερη ξαδέρφη του Maurizio, Patrizia, φοβούνται ότι η ταινία δεν θα σεβαστεί την ιστορία του ιταλικού οίκου. "Είμαστε ιδιαίτερα απογοητευμένοι", είπε μιλώντας εκ μέρους όλης της οικογένειας. "Κλέβουν την ταυτότητα μιας οικογένειας για να βγάλουν κέρδος, να αυξήσουν τα έσοδα του συστήματος του Χόλιγουντ… Η οικογένειά μας έχει μια ταυτότητα, μια ιδιωτικότητα. Μπορούμε να μιλάμε για τα απάντα, αλλά υπάρχει ένα όριο που δεν μπορεί να τα καταπατηθεί".

Η ταινία House of Gucci είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 24 Νοεμβρίου 2021.

Πηγή: madamefigaro.gr