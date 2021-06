Indiana Jones 5 | Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την πολυαναμενόμενη ταινία

Δεκατρία χρόνια μετά την τελευταία ταινία Indiana Jones, ο Harrison Ford επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με τον ρόλο που αγαπήσαμε. Το Indiana Jones 5, που δεν είναι ο επίσημος τίτλος της ταινίας, έρχεται μετά το Kingdom of the Crystal Skull που είχε κάνει πρεμιέρα το 2008.

Τα γυρίσματα της ταινίας θα πραγματοποιηθούν στα Pinewood Studios και σε διάφορες άλλες περιοχές στη Μεγάλη Βρετανία και εκτός από τον πρωταγωνιστή Harrison Ford, στο καστ της σειράς θα δούμε τον Mads Mikkelsen και την Phoebe Waller-Bridge.

H πρώτη ταινία Indiana Jones με πρωταγωνιστή τον αλαζόνα αρχαιολόγο ήταν το 1981 με το 'Raiders of the Loest Ark', ακολούθησε το prequel 'Ιndiana Jones and the Temple of Doom' το 1984 και το σίκουελ 'Indiana Jones and the Last Crusade' το 1989. Δεκαεννιά χρόνια μετά, το 2018, κυκλοφόρησε και η τέταρτη ταινία 'Kingdom of the Crystal Skull'.

Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί ο επίσημος τίτλος της ταινίας, αλλά η Disney που έχει τα δικαιώματα της ταινίας όταν ανέλαβε την Lucasfilm το 2012, ανακοίνωσε ότι η πρεμιέρα θα γίνει στις 28 Ιουλίου 2022 είτε στους κινηματογράφους είτε μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της Disney.

Το καστ μαζί με τον Harisson Ford, τον Mads Mikkelsen και την Phoebe Waller-Bridge θα συμπληρώνουν οι Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann και Boyd Holbrook. Σκηνοθέτης μετά τον Steven Spielberg αναλαμβάνει ο James Mangold που είναι περισσότερο γνωστός για τις ταινίες 'Girl, Interrupted', 'Walk The Line' και 'Logan'.