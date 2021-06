Anthony Bourdain | To trailer του νέου ντοκιμαντέρ για τη ζωή του

Ο Anthony Bourdain υπήρξε ένας από τους πιο δημοφιλείς παρουσιαστές τηλεοπτικών εκπομπών. Ο διάσημος chef που γύριζε τον κόσμο και ανακάλυπτε τις πιο νόστιμες γεύσεις και τις πιο όμορφες γωνιές του πλανήτη είχε αυτοκτονήσει τον Ιούνιο του 2018 σε ηλικία 61 ετών ενώ βρισκόταν στη Γαλλία.

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του με τίτλο 'Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain' από τον σκηνοθέτη Morgan Neville θα κυκλοφορήσει στις 16 Ιουλίου και ερευνά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στη ζωή του, τις σχέσεις του αλλά και τα ταξίδια του.

Μετά τον θάνατό του, η μεγάλη επιτυχία της βιογραφίας του 'Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly' ανέδειξε τον Bourdain σε παγκοσμίου φήμης συγγραφέα βιβλίων μαγειρικής και σημαντική τηλεοπτική προσωπικότητα. Επί δύο δεκαετίες, εξάλλου, ήταν παρουσιαστής εκπομπών μεγάλης τηλεθέασης όπως τα 'No Reservations' και το 'Parts Unknown'.

Το πρώτο trailer του νέου ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, υπόσχεται μια ματιά στην καθημερινότητα του chef όταν έκλειναν οι κάμερες αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ενώ ταξίδευε σε όλο τον κόσμο.

Δείτε το trailer του Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain