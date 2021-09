Amy Winehouse | Τα iconic φορέματά της θα εκτεθούν στο Μουσείο Σχεδιασμού του Λονδίνου

Μια εκθεση στο ξεχωριστό στιλ της Amy Winehouse εγκαινιάζει το Μουσείο Σχεδιασμού του Λονδίνου, δέκα χρόνια μετά τον θάνατο της δημοφιλούς τραγουδίστριας.

Η Winehouse λάτρευε τα mini φορέματα με τα έντονα prints και τις pencil φούστες σε στιλ 50 που φορούσε με t-shirts, ενώ πάντα ολοκλήρωνε το look της με το γνωστό bee-hive χτένισμά της και το έντονο eye-liner στα μάτια της. Η έκθεση με τίτλο "Amy: Beyond The Stage” θα περιλαμβάνει μερικά από αυτά τα αγαπημένα της fashion items που θα εκτεθούν στο κοινό για πρώτη φορά.

Η έκθεση θα ανοίξει για το κοινό στις 26 Νοεμβρίου και το κοινό θα μπορέσει να δει από κοντά το κίτρινο Preen φόρεμά της και την κόκκινη Moschino τσάντα της που είχε φορέσει στα βραβεία Brits το 2007 καθώς και προσωπικά της αντικείμενα όπως τα σημειωματάριά της όπου έγραφε στίχους και την ηλεκτρική της κιθάρα.

Μέρος της έκθεσης για την οποία το συνεργάστηκε με την οικογένεια της τραγουδίστριας αλλά και με τη φίλη της και στιλίστρια Naomi Parry, θα είναι και μια εγκατάσταση που σχεδίασε η καλλιτέχνης Chiara Stephenson που εμπνεύστηκε από το Metropolis στούντιο όπου η Amy είχε ηχογραφήσει το άλμπουμ της "Back to Black” αλλά και μια animated εμπειρία που περιλαμβάνει φιγούρες της Winheouse και χειρόγραφα από το προσωπικό της αρχείο.