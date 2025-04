Art Club | Η Gloria Gaynor και σημαντικοί διεθνείς καλλιτέχνεις έρχονται στην Ελλάδα σε ένα ξεχωριστό μουσικό φεστιβάλ

Τα συναυλιακά ραντεβού του καλοκαιριού έχουν κάτι από την εποχή τους. Έχουν ρυθμό, θέα που συνήθως περιλαμβάνει τη στιγμή που ο ήλιος τρυφερά ολοκληρώνει την τροχιά του, ένα αεράκι που ισορροπεί τις υψηλές θερμοκρασίες του θέρους και – φυσικά – σημαντικά ονόματα της διεθνούς και εγχώριας μουσικής σκηνής. Στην καλοκαιρινή του συναυλιακή πρόταση, το Sani Festival καταφέρει να τα ενσωματώσει όλα σε εβδομαδιαίες συναντήσεις με μερικούς από τους μεγαλύτερους σταρ της διεθνούς και ευρωπαϊκής μουσικής σκηνής.

Το φετινό πρόσωπο του φεστιβάλ, το οποίο φιλοξενείται στο Sani Resort στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, περιλαμβάνει θρυλικούς καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής: τους Buena Vista All Stars, τη Norah Jones, την Gloria Gaynor, τους Gipsy Kings με τον Tonino Baliardo, αλλά και αφιερώματα σε σπουδαίους Έλληνες ερμηνευτές και δημιουργούς.

One Night in Havana με τους Buena Vista All Stars

Το Sani Festival 2025 ανοίγει με ένα μουσικό ταξίδι στην καρδιά της Αβάνας. Οι Buena Vista All Stars, ανεβαίνουν στη σκηνή για μία εμφάνιση γεμάτη ρυθμό, πάθος και τους χαρακτηριστικούς ήχους της Κούβας. Με επικεφαλής ιδρυτικά μέλη του Buena Vista Social Club, όπως ο Barbarito Torres, ο Demetrio Muñiz και ο Manuel Machado, το συγκρότημα εμπλουτίζει με σύγχρονη διάθεση την κληρονομιά της κουβανέζικης μουσικής. Μαζί με 11 άλλους κορυφαίους Κουβανούς καλλιτέχνες, η παράστασή τους "One Night in Havana" δεν είναι απλά μια συναυλία, αλλά μία γιορτή πολιτισμού, ιστορίας και της παγκόσμιας γλώσσας της μουσικής.

Σάββατο 12 Ιουλίου, 21:30

Το μουσικό όραμα της Nora Jones

Κάνοντας το ντεμπούτο της το 2002, με το άλμπουμ "Come Away with Me", η Jones προκάλεσε γρήγορα διεθνή αίσθηση, κερδίζοντας δέκα βραβεία Grammy και 20 υποψηφιότητες, και πουλώντας πάνω από 53 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως. Η βαθιά εκφραστική φωνή της και η καλλιτεχνική της πολυμορφία, την έχουν οδηγήσει σε συνεργασίες με θρύλους της μουσικής, ενώ τα τραγούδια της έχουν ξεπεράσει τα δισεκατομμύρια streams στις μουσικές πλατφόρμες. Η Nora Jones υπόσχεται να ταξιδέψει το ελληνικό κοινό με φόντο το εκπληκτικό τοπίο του Αιγαίου.

Σάββατο 19 Ιουλίου, 21:30

Η Gloria Gaynor... Will Survive

Με μία καριέρα που εκτείνεται σε πάνω από πέντε δεκαετίες, η Mrs. Gaynor εξακολουθεί να συναρπάζει το κοινό παγκοσμίως με τη χαρισματική φωνή, την αστείρευτη ενέργειά της και τις διαχρονικές επιτυχίες της. Μέσα στα χρόνια, το εμβληματικό I Will Survive αναδείχθηκε σε ύμνο ενδυνάμωσης και τόλμης, ενώ η επιρροή της παραμένει ισχυρή σε όλες τις γενιές. Το άλμπουμ της "Testimony" της χάρισε το δεύτερο της Grammy, ακριβώς 40 χρόνια μετά τη βράβευσή της για το I Will Survive, επιβεβαιώνοντας το διαχρονικό ταλέντο και την καλλιτεχνική της διορατικότητα. Τώρα, η Gloria Gaynor φέρνει την εκρηκτική σκηνική της παρουσία στο Sani Festival, συνοδευόμενη από τη δεκαμελή μπάντα της.

Σάββατο 26 Ιουλίου, 21:30