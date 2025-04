Eat Chic | 5 (πρώτα) γαστρονομικά νέα από πέντε δημοφιλείς προορισμούς για την άνοιξη και το καλοκαίρι

Αν το Πάσχα σε θρησκευτικό επίπεδο συμβολίζει το πέρασμα από τα επίγεια στον Παράδεισο, τότε σίγουρα ημερολογιακά είναι η μετάβαση από την άνοιξη στην πρώτη γλύκα του καλοκαιριού. Μίας εποχής που αφενός στην Ελλάδα κρατά αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα κι αφετέρου απολαμβάνεται καλύτερα σε προορισμούς δίπλα στη θάλασσα. Αυτή είναι η γεύση του. Μία ανάσα πριν την άφιξη του Μαΐου, συγκεντρώσαμε τα πρώτα γαστρονομικά νέα από θερινά σημεία του εγχώριου χάρτη που πάντα καταφέρνουν να βρουν τη θέση τους στον δικό μας καλοκαίρι.

Διττή γεύση φρεσκάδας στη Μεσσηνία και την Costa Navarino

Το ότι η Μεσσηνία διαθέτει ένα ελκυστικό σκηνικό για τις ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές μας αποδράσεις είναι κάτι που όσοι την έχουν επισκεφτεί μπορούν να συν-ομολογήσουν. Φέτος, η Costa Navarino συμπράττει με τον μισελενάτο chef, Αλέξανδρο Τσιοτίνη, και το πολυβραβευμένο εν Αθήναις εστιατόριο του, CTC Urban Gastronomy, αναβαθμίζοντας τη γευστική εμπειρία των food spots τους.

Το νέο εστιατόριο Paráfrasi by CTC θα αποτελεί τον πυρήνα αυτής της νέας γαστρονομικής πρότασης, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία fine comfort food. Παράλληλα, η "Souvlakerie" παραμένει πιστή στη δέσμευσή της για το καλύτερο σουβλάκι, με εξαιρετικής ποιότητας υλικά και αυθεντικές γεύσεις, σε κλασικές και σύγχρονες διασκευές. Στο "Kafenio", η κληρονομιά του παραδοσιακού ελληνικού καφενείου συνδυάζεται με μια σύγχρονη προσέγγιση, προσφέροντας έναν ανανεωμένο χώρο για καφέ και ελληνικούς tidbits. Τα νέα μενού των εστιατορίων στο Navarino Dunes, όπου βρίσκονται τα ξενοδοχεία The Romanos, a Luxury Collection Resort και The Westin Resort Costa Navarino.

Αέρας ανανέωσης πνέει και στο W Costa Navarino με τον Νίκο Μπίλλη να αναλαμβάνει τα ηνία ως Executive Chef, με εμπειρία σε εστιατόρια βραβευμένα με αστέρι Michelin όπως Noma, Miramar, De Librije και Botrini's. Ο σεφ επαναπροσδιορίζει την ελληνική κουζίνα με απλότητα και τολμηρή δημιουργικότητα, παρουσιάζοντας απροσδόκητους συνδυασμούς γεύσεων και υφών, ενώ τιμά τη γαστρονομική παράδοση με τοπικές, εποχικές πρώτες ύλες. Το 2025 σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το W Costa Navarino, υπό την καθοδήγησή του: το W Lounge μετατρέπεται σε Ethnic Listening Bar και παντρεύει γεύσεις από όλο τον κόσμο με μελωδίες από βινύλια και live jazz.

Το Platia Flavors αναδεικνύει τη γαστρονομική κληρονομιά της Ελλάδας με γεύσεις που συνδυάζουν την παραδοσιακή ταβέρνα με το street food. Στο Parelia, το μενού προτείνει ψητά θαλασσινά, premium κρεατικά και μεζέδες κατά τη διάρκεια της ημέρας, δίνοντας τη σκυτάλη σε ζωντανές βραδιές με ξυλόφουρνο, ευρηματικά κοκτέιλ και ρυθμούς από DJs. Το Green Pepper εστιάζει στην υγιεινή διατροφή και στα δημιουργικά brunch, ενώ το Piqantro Iberica στο Navarino Hills, έχει έναν Ισπανικό-Μεσογειακό προσανατολισμό με έμφαση στις premium κοπές κρέατος.

Η γεύση της Ζακύνθου αποκτά νέο Culinary Director

Στη μαγειρική του πρακτική, ο έμπειρος chef Νίκος Ισπυρούδης εμπιστεύεται τις φρέσκες πρώτες ύλες, όπως το ελαιόλαδο, τα θαλασσινά που έχουν ακόμα τη μπριγάδα τους, τα αρωματικά βότανα, τα λαχανικά, τα οποία φροντίζει να προμηθεύεται από μικρούς παραγωγούς και να αξιοποιεί σωστά. Η εξαετής του πορεία στο Lesante Blu και το Melia Fine Dining στη Ζάκυνθο το επιβεβαιώνει. Τώρα, τα πολυτελή resorts στο Φιόρο του Λεβάντε ξεκινούν ένα νέο γαστρονομικό ταξίδι με επικεφαλής τον Νίκο Ισπυρούδη, ο οποίος αναλαμβάνει χρέη Culinary Director στον όμιλο Lesante Collection.

Το όραμα του Νίκου Ισπυρούδη για τη Lesante Collection δεν περιορίζεται μόνο στα πιάτα, αλλά αφορά στη συνολική γαστρονομική εμπειρία. Η αλληλεπίδραση με τους επισκέπτες, η αφήγηση της ιστορίας πίσω από κάθε συνταγή και η δημιουργία θεματικών βραδιών με guest chefs είναι μερικά από τα στοιχεία που θα αναβαθμίσουν τη γευστική ταυτότητα του Lesante Cape, αλλά και κάθε ένα από τα εστιατόρια του γαστρονομικού προορισμού τόσο χωριστά, όσο και ολιστικά.

Το Nobu Food Festival επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο καλύτερο σημείο της Πάρου

Αν υπάρχει ένα δημοσιογραφικό κλισέ που να μπορούσε να συνοδεύσει το όνομα του Nobu Matsuhisa, αυτό είναι σίγουρα ότι οι συστάσεις περιττεύουν. Η πορεία του εντός του γαστρονομικού σύμπαντος και οι δημιουργίες του μιλούν από μόνες τους. Προτάσεις σημαντικής έμπνευσης και ξεχωριστού ταμπεραμέντου, τις οποίες απολαμβάνει κανείς τόσο στο Matsuhisa Paros, που ανοίγει ξανά τις επιβλητικές του πόρτες στις 7 Ιουνίου, όσο και κατά τη διάρκεια του Nobu Food Festival που σημειώνει τη δική του ρεβάνς με την εμβληματική παρουσία του κορυφαίου Mr. Matsuhisa να συνθέτει μία μοναδική εμπειρία στις 24, 25 και 26 Ιουνίου.

Τοποθετημένο στην ειδυλλιακή παραλία Πιπέρι της Νάουσας, το Avant Mar αποτελεί κορυφαίο προορισμό για όσους αναζητούν υψηλού επιπέδου διαμονή, γαστρονομικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Το ξενοδοχείο, γνωστό για τη μίνιμαλ αισθητική του και την απόλυτη εναρμόνισή του με το κυκλαδίτικο τοπίο, συνεχίζει να προσφέρει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, ανάμεσα στις οποίες και το μεσογειακού χαρακτήρα γαστριμαργικού ραντεβού, το οποίο δίδεται στο εστιατόριο Thymes.

Αέρας ανανέωσης από την συμπρωτεύουσα

Ο διακεκριμένος Chef Δημήτρης Φατίσης αναλαμβάνει τα εστιατόρια του Hyatt Regency Thessaloniki ως Executive Chef, φέρνοντας τον δικό του αέρα ανανέωσης σε ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία της Θεσσαλονίκης. Με εντυπωσιακή πορεία στον χώρο της γαστρονομίας και πλούσια διεθνή εμπειρία, ο κ. Φατίσης φέρνει μαζί του ένα εξαιρετικό υπόβαθρο από κορυφαία ξενοδοχεία και βραβευμένα εστιατόρια σε Ελλάδα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ και Ισπανία. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι ο ταλαντούχος chef επιστρέφει στον όμιλο Regency Entertainment SA, όπου είχε εργαστεί παλαιότερα ως Chef de Cuisine στο εστιατόριο "Alfredos", το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς στη γαστρονομική σκηνή της συμπρωτεύουσας.

Στο νέο του κεφάλαιο, το Hyatt Regency Thessaloniki δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην βιωσιμότητα και τη χρήση τοπικών προϊόντων και αυτό μεταφέρει στις κουζίνες του και με τον νέο chef. Όσον αφορά τη νέα κατεύθυνση του εστιατορίου, ο Δημήτρης Φατίσης δηλώνει: "Καταρχάς θέλουμε να συνεργαστούμε με τοπικούς παραγωγούς και δεύτερον θέλουμε να κάνουμε τον δικό μας κήπο και θερμοκήπιο ώστε να έχουμε τα δικά μας προϊόντα. Όσο αναφορά την βιώσιμη γαστρονομία, ήδη είμαστε σε αυτόν τον δρόμο και έχουμε φέρει ένα πρόγραμμα ώστε να μειώσουμε τα απόβλητα και την σπατάλη. Είναι κάτι που θέλουμε να γίνουμε πιο ενεργοί".

Η ακατέργαστη Κίμωλος στο πιάτο ενός νέου πεντάστερου καταλύματος

Η ακατέργαστη ομορφιά της Κιμώλου, αυτού του μικρού νησιού με τα παραδεισένια νερά και την κρυστάλλινη οπτική στο θέρος, υποδέχεται τις Espera Suites, το πρώτο κατάλυμα πέντε αστέρων στην έκτασή της, με τη γεύση να βρίσκεται (sic) στο κέντρο του τραπεζιού. Το εστιατόριο Amoni κλείνει το μάτι στην all-day casual dining απόλαυση, η οποία φέτος φέρει την υπογραφή ενός chef που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στη γαστρονομική σκηνή της πόλης.

Το μενού, επιμελημένο από τον βραβευμένο chef Δημήτρη Δημητριάδη (Φίτα Athens), παρουσιάζει μια εκλεπτυσμένη εκδοχή της ελληνικής κουζίνας, που σέβεται την παράδοση ενώ ταυτόχρονα την εξελίσσει δημιουργικά. Σε έναν τόπο όπου η γη δίνει σκληρή μάχη για να θρέψει κάθε συστατικό, η γεύση γίνεται πιο βαθιά, πιο αυθεντική, πιο αλησμόνητη. Γεύσεις σμιλεμένες από τον ήλιο, το αλάτι και τον χρόνο γίνονται αναμνήσεις που παίρνει κάθε επισκέπτης μαζί του —για να τις μοιραστείτε, όπου κι αν σας οδηγήσουν τα βήματά σας.