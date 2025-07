Οι ταινίες που έρχονται σήμερα στις αίθουσες

Update: Προστέθηκε η κυκλοφορία του anime "Μιράι, η Μικρή μου Αδελφή".

Αιμοδιψείς δεινόσαυροι, η Gillian Anderson και μια έκπληξη από την Ισπανία προσεχώς στις μαρκίζες των κινηματογράφων.

Jurassic World: Αναγέννηση

Scarlett Johansson εναντίον δεινοσαύρων. Το φαντασμαγορικό κινηματογραφικό σύμπαν που ξεκίνησε από τον Steven Spielberg στα ‘90s με το "Jurassic Park" επεκτείνεται ακόμα περισσότερο. Μια νέα τριλογία συστήνεται στο κοινό με πρώτο κεφάλαιο το "Jurassic World: Αναγέννηση" και πρωταγωνίστρια τη δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιό Scarlett Johansson. Η σταρ υποδύεται μια επιστήμονα η οποία παίρνει μέρος σε μια επικίνδυνη αποστολή με στόχο τη συγκέντρωση γενετικού υλικού από μια σειρά γιγαντιαίων πλασμάτων ώστε να τα μελετήσει, ρισκάροντας τη ζωή της. Στη διανομή των ρόλων βρίσκουμε ακόμη τους Jonathan Bailey, Rupert Friend και Mahershala Ali, ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Gareth Edwards ("Godzilla", "Rogue One: A Star Wars Story", "Ο Δημιουργός").

Το Μονοπάτι του Αλατιού

Υπαρξιακό ψυχόδραμα με τους Gillian Anderson και Jason Isaacs. Το διεθνές best seller βιβλίο με τίτλο "Το Μονοπάτι του Αλατιού" (Ρέινορ Γουίν, εκδ. Κλειδάριθμος) περνά στη μεγάλη οθόνη. Πίσω από την κάμερα βρίσκεται η κάτοχος βραβείου Tony, για τη δουλειά της στο θέατρο, Marianne Elliott, ενώ τους πρωταγωνιστικούς ρόλους κρατούν η διακεκριμμένη Gillian Anderson ("Sex Education", "The X-Files", "The Crown") και ο διάσημος Jason Isaacs, ο οποίος είδε το όνομά του να διαδίδεται ακόμα περισσότερο χάρη στην πρόσφατη σεζόν της επιτυχημένης σειράς "White Lotus". Οι πολύπειροι ηθοποιοί ενσαρκώνουν ένα ζευγάρι το οποίο, αφού χάνει το σπίτι του, παίρνει την απόφαση να περπατήσει ένα δύσβατο μονοπάτι 630 μιλίων στη νοτιοδυτική ακτή της Αγγλίας. Έχοντας μαζί τους μόνο τα απολύτως απαραίτητα, κάθε βήμα τους είναι μια απόδειξη της δύναμης και της αποφασιστικότητάς τους.

Το 47

Η καλύτερη ισπανική ταινία της χρονιάς σύμφωνα με τα βραβεία Γκόγια. Τη δεκαετία του ‘70, η πόλη της Βαρκελώνης γνώρισε πρωτόγνωρη άνθιση χάρη σε έναν άνθρωπο: τον Μανόλο Βιτάλ. Ενός οδηγού λεωφορείου, ο οποίος θέλοντας να αποδείξει στις τοπικές αρχές πως κάνουν λάθος, αποφάσισε να πάρει τη διαδρομή 47 με προορισμό την περιοχή του, ούτως ώστε να διεκδικήσει την πρόσβαση των συμπολιτών του στις δημόσιες συγκοινωνίες. Η κίνησή του οδήγησε σε μαζικές αυτοσχέδιες γιορτές στο δρόμο, αλλά και την ανάδειξη του Βιτάλ σε τοπικό λαϊκό ήρωα. Αρκετά χρόνια μετά, η ιστορία του οδηγού εμπνέει το φιλμ "Το 47", το οποίο έφτασε να σπάει τα κινηματογραφικά ταμεία της Ισπανίας, αλλά και να βραβεύεται με πέντε Γκόγια, εκ των οποίων εκείνου για την καλύτερη ταινία.

Ο Ψυχίατρός μου Τρελάθηκε

Μια τρομερή παρεξήγηση παγιδεύει τον διάσημο Γάλλο κωμικό Christian Clavier. Ο ηθοποιός υποδύεται έναν ψυχίατρο ο οποίος τα βρίσκει σκούρα με τον Νταμιέν, έναν από τους θεραπευόμενούς του που δε λέει να ξεπεράσει το πρόβλημα που έχει με το άγχος του. Εκείνος, μάλιστα, αρχίζει να πιστεύει πως δεν το βοηθά η ψυχοθεραπεία και έτσι αποφασίζει να διακόψει τις επισκέψεις στο ιατρείο. Ο μπελάς για τον ψυχίατρο, όμως, δεν τελειώνει εδώ, αφού μετά από λίγο καιρό η κόρη του τον συστήνει στο έρωτα της ζωής της: τον Νταμιέν!



Ο Μύθος του Μαρακούντα

Animation με φόντο την εποχή των σπηλαίων. Ο μικρός Μαρακούντα, γιος του αρχηγού μιας φυλής, πρέπει να αποδείξει πως είναι άξιος πολεμιστής. Ο ίδιος, όμως, δεν έχει ιδέα ούτε από κυνήγι! Ο Μαρακούντα, τότε, αποφασίζει να τρυπώσει σε ένα δάσος όπου συναντά ένα μαγικό πουλί, τον Τινκ, το οποίο εκπνέει ροζ σύννεφα και φέρνει μπελάδες όπου κι αν βρεθεί. Πιστό στις συνήθειές του, το Τινκ μεταμορφώνει κατά λάθος τον πατέρα του αγοριού σε κάμπια και έτσι ξεκινά μια ξέφρενη περιπέτεια.

