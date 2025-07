Οι ταινίες που έρχονται σήμερα στις αίθουσες

Ο νέος Σούπερμαν, μια indie έκπληξη από τις ΗΠΑ και ο Charles Aznavour προσεχώς στις μαρκίζες των κινηματογράφων.

Superman

Στην πρώτη δουλειά του από όταν ανέλαβε τα ηνία του στούντιο της DC, ο έμπειρος και αξιόπιστος James Gunn ("Οι Φύλακες του Γαλαξία") μας συστήνει από τον αρχή στον Άνθρωπο από Ατσάλι. Εάν κρίνουμε από το έως τώρα υλικό που έχει δημοσιοποιηθεί φαίνεται πως ο σκηνοθέτης έχει λάβει πολύ σοβαρά το ρόλο του, καθώς έχει επιλέξει ένα φρέσκο πρόσωπο να υποδυθεί τον υπερήρωα, τον ανερχόμενο David Corenswet ("Twisters"), ενώ στο "Superman" πρόκειται να συνυπάρξουν για πρώτη φορά στο σινεμά χαρακτήρες από όλο το φάσμα των κόμιξ της DC. Κάτι που σημαίνει πως εκτός από αναμενόμενους ήρωες όπως η Λόις Λέιν (Rachel Brosnahan) και ο Λεξ Λούθορ (Nicholas Hoult), θα δούμε επίσης το σκυλάκι Krypto the Superdog, τον Mister Terrific (Έντι Γκατέγκι), τον Guy Gardner (Nathan Fillion), την Hawkgirl (Isabela Merced) και τον Metamorpho (Anthony Carrigan).

Ο Κύριος Αznavour

Μουσική βιογραφία του διάσημου Γάλλου τραγουδιστή. Η άνοδος στο διεθνές στερέωμα του αρμένικης καταγωγής περφόρμερ, συνθέτη και ηθοποιού, ο οποίος ξεκίνησε μεγαλώνοντας σε μια φτωχή οικογένεια, προτού κατακτήσει τις παγκόσμιες σκηνές και εδραιωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα ονόματα στην ιστορία της γαλλόφωνης και όχι μόνο μουσικής.

Η Καρδιά Ενός Τζογαδόρου

Οι νεόνυμφοι Μίριελ και Λι ξεκινούν μια νέα ζωή όταν εκείνος επιστρέφει από τον πόλεμο της Κορέας. Αυτή η σταθερότητα, όμως, ανατρέπεται με τον ερχομό του Τζούλιους, χαρισματικού μικρότερου αδελφού του Λι, ενός παράξενου τζογαδόρου με ένα μυστικό. Οι Daisy Edgar-Jones, Jacob Elordi και Will Poulter υποδύονται τους πρωταγωνιστές αυτού του επικίνδυνου ερωτικού τριγώνου, σε ένα κοινωνικό δράμα με φόντο την ταραγμένη μεταπολεμική Αμερική. Σε σκηνοθεσία Daniel Minahan ("Game of thrones", "House of cards", "True blood") και βασισμένο σε μυθιστόρημα της Σάνον Πιούφαλ.

Οι Μπαλκονάτες

Μαύρη κωμωδία με φόντο έναν αδυσώπητο καύσωνα. Η δεύτερη σκηνοθετική δουλειά της γνωστής Γαλλίδας ηθοποιού Noémie Merlant, έχει ένα σενάριο που συνυπογράφει η εμβληματική σκηνοθέτρια Céline Sciamma, αλλά και τρεις ηρωίδες οι οποίες εγκλωβίζονται σε ένα διαμέρισμα της Μασσαλίας κατά τη διάρκεια ενός αδυσώπητου καύσωνα. Εκεί, διαπιστώνουν πως βρίσκονται σε ένα αδιέξοδο που ξεπερνά τα στενά όρια του σπιτιού και κάνουν ό,τι μπορούν για να διεκδικήσουν την ελευθερία τους.

