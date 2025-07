Ταράτσες, κήποι και αυλές | Τα εστιατόρια και μπαρ της πόλης που θα μας δροσίσουν για τα καλά

Λίγο κοκτέιλ, λίγη δροσιά και τα πιο νόστιμα πιάτα της πόλης: αυτά είναι τα τρία απαραίτητα στοιχεία που μας χαρίζουν και φέτος τα εστιατόρια, τα μπαρ και τα ξενοδοχεία της Αθήνας προκειμένου να ευχαριστηθούμε ένα μπριόζο καλοκαίρι, γεμάτο γευστικές εντάσεις, καλές μουσικές και απρόσμενες πίνειν απολαύσεις. Καταπράσινοι κήποι, γραφικές αυλές, σικάτα αίθρια και ταράτσες με διαφορετικές οπτικές της πόλης μάς προσκαλούν να περάσουμε τους θερμούς μήνες που έρχονται μακριά από τη βαβούρα της Αθήνας. Συγκεντρώσαμε όσες πρέπει να βάλετε απαραίτητα στην to-see λίστα σας, πάνω στην ώρα για να οργανώσετε τις θερινές σας εξόδους.

Beefbar Athens: Το απόλυτο summer place to be στην αθηναϊκή ριβιέρα!

Tο "Beefbar Athens" εμπλουτίζει την εμπειρία που προσφέρει στους επισκέπτες του με νέες γεύσεις, ανανεωμένους χώρους και υπηρεσίες που επαναπροσδιορίζουν το σύγχρονο fine dining. Στην πιο κοσμοπολίτικη γωνιά της αθηναϊκής ριβιέρας, αποτελεί για έκτη συνεχόμενη χρονιά τον απόλυτο προορισμό για όσους αναζητούν εκλεπτυσμένη γαστρονομία σε ένα σκηνικό απαράμιλλης αισθητικής. Η φετινή σεζόν σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου, με τον πλήρως αναδιαμορφωμένο όροφο του εστιατορίου, έργο της Stones & Walls. Πρόκειται για ένα χώρο μοναδικής αισθητικής, πιο exclusive από ποτέ και με συγκλονιστική θέα στον Σαρωνικό, ιδανικό για ιδιαίτερες περιστάσεις, private dining ή απλώς για όσους εκτιμούν τη διακριτική πολυτέλεια.

Η γαστρονομική εμπειρία εξελίσσεται, με ένα καλοκαιρινό μενού που κινείται ανάμεσα στο refined street food και το elevated comfort food, συνδυάζοντας διεθνείς τεχνικές με κορυφαίες πρώτες ύλες. Το Cripsy tataki, σερβιρισμένο σε μια βάση από πατάτες μιλφέιγ, το Tsar’s tartare για τους λάτρεις του χαβιαριού, καθώς και η Seabass scarpeta, μια μοναδική εκδοχή του καρπάτσιο για αρχάριους, είναι από τα κορυφαία του νέου καταλόγου, ενώ από τα κυρίως πιάτα μην παραλείψετε την elevated εκδοχή των Wagyu fajitas και το Korean BBQ.

Επιπλέον, άχαστο είναι το ενισχυμένο Meat sushi menu, όπου nigiri, sashimi και signature rolls δημιουργούνται καθημερινά με κορυφαίας ποιότητας υλικά, όπως μοσχάρι Wagyu και Kobe. Τα επιδόρπια παραμένουν εντυπωσιακά, με την προσθήκη δύο νέων επιλογών, του Mocha brownie και της Apricot pavlova, αλλά και με τα ήδη κλασικά Gelato mantecato, Chocolate souffle και τη χειροποίητη marbled chocolate bar του διεθνώς καταξιωμένου Yazid Ichemrahen.

Η εμπειρία ολοκληρώνεται με μια πλήρως επιμελημένη κάρτα κρασιών με περισσότερες από 500 ετικέτες, ανάμεσά τους και μια εκτενή λίστα Coravin και by the glass επιλογών, καθώς και signature cocktails, με επιλογές από τη νέα παγκόσμια λίστα του "Beefbar". Στα must try η δροσερή Paloma de coco και η εξαιρετική Anaranjada mescalita. Το φετινό καλοκαίρι αρχίζει και τελειώνει στο "Beefbar Athens"!

Tip: Το "Beefbar Athens" παρουσιάζει μια νέα, premium υπηρεσία catering αποκλειστικά για τα yachts της Βουλιαγμένης, με tailor-made μενού και εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου.

Ξεν. "Four Seasons Astir Palace", Απόλλωνος 40, Βουλιαγμένη 2109670700, beefbar.com, Beefbar Athens, beefbar_athens

Mappemonde Rooftop Restaurant Bar & Lounge: Καλοκαιρινή γεύση με πανοραμική θέα στην καρδιά της Αθήνας

Στον 10ο όροφο του πολυτελούς "Athens Capital Hotel – MGallery Collection", το "Mappemonde Rooftop Restaurant Bar & Lounge" υποδέχεται το καλοκαίρι με κοσμοπολίτικη αύρα, πανοραμική θέα στην Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό και μια απογειωτική εμπειρία fine dining. Η elegant αισθητική του κάνει το "Mappemonde" ιδανικό προορισμό για δείπνο κάτω από τα αστέρια, δροσερά κοκτέιλ και εξασφαλισμένα ξεχωριστές στιγμές.

Το μενού, σε επιμέλεια του executive σεφ Δημήτρη Μπούτσαλη και του σεφ Δημήτρη Αρσενίδη, απογειώνει τη μεσογειακή δημιουργικότητα με πιάτα που ξεχωρίζουν για την εκλεπτυσμένη εκτέλεσή τους: η σαλάτα Twenty με βινεγκρέτ χαμομηλιού, η σπανακοτυρόπιτα που ετοιμάζεται μπροστά στους επισκέπτες, η Κόκκινη Γαρίδα Κοιλάδας, η σφυρίδα σχάρας με φρέσκα βότανα, η T-bone Black Angus και ο αστακός με χειροποίητα ζυμαρικά συνθέτουν μια ανεπανάληπτη εμπειρία.

Η εμπειρία συμπληρώνεται με λαχταριστά bar bites, όπως ρολά γαρίδας και bao buns με τραγανό κουνουπίδι – ιδανικοί συνοδοί για τα signature cocktails, τα οποία δημιουργούνται σε συνεργασία με το βραβευμένο Citadelle Gin και διατίθενται και σε "mirror" mocktail εκδοχές. Κάθε ποτό σερβίρεται σε designer ποτήρια Maison Sarah Lavoine, αναδεικνύοντας τη μοναδική αισθητική εμπειρία του "Mappemonde" και ολοκληρώνοντας ιδανικά το γαστρονομικό ταξίδι.

Tip: Μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το ψητό τσιζκέικ με τραγανό crumble ή τη σοκολατένια pavlova με φρούτα του δάσους της pastry chef Κωνσταντίνας Μακρυγιάννη.

Ξεν. "Athens Capital Hotel - MGallery Collection", Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 4 και Κριεζώτου 2, Σύνταγμα, 2144442000, athenscapitalhotel-mgallery.com, Athens Capital Hotel - MGallery, @athenscapitalhotel

