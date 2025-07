The Devil Wears Prada 2 | Ηθοποιοί, story, ημερομηνία κυκλοφορίας - Όλα όσα ξέρoυμε για το sequel της cult ταινίας

Η συνέχεια του The Devil Wears Prada , η διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος της Lauren Weisberger, που ανακοινώθηκε πριν από ένα χρόνο, παίρνει κάθε μέρα μορφή.

Τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει από τα τέλη Ιουνίου (θα λάβουν χώρα μεταξύ Νέας Υόρκης και Ιταλίας). Η κυκλοφορία στις ευρωπαϊκές αίθουσες αναμένεται για τις 29 Απριλίου 2026, σχεδόν 20 χρόνια ακριβώς μετά την πρώτη ταινία.

Ποιοι θα πρωταγωνιστήσουν;

Η Anne Hathaway, η οποία υποδύθηκε την Andrea "Andy" Sachs , την ηρωίδα της ταινίας (και του βιβλίου της Lauren Weisberger από το οποίο αποτελεί διασκευή), η Meryl Streep και η Emily Blunt, ερμηνεύοντας αντίστοιχα την τρομερή Miranda Priestly (ο ίδιος ο διάβολος...), αρχισυντάκτρια του περιοδικού Runway και την Emily Charlton, την πρώην βοηθό της, θα λάβουν μέρος στο sequel.

Όσο για το σενάριο; Θα είναι μια πρωτότυπη ιστορία και όχι μια διασκευή της συνέχειας της Lauren Weisberger, The Devil Wears Prada (κυκλοφόρησε το 2015).

Η πλοκή δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά θα λογικά θα δούμε τη Miranda, "αντιμέτωπη με την παρακμή των παραδοσιακών εκδόσεων περιοδικών και αναγκασμένη να ζητήσει βοήθεια από την πρώην βοηθό της, που τώρα είναι υψηλόβαθμο στέλεχος σε έναν μεγάλο όμιλο πολυτελείας". Η Aline Brosh McKenna , σεναριογράφος της πρώτης ταινίας, έχει πιάσει ξανά την πένα της για την περίσταση. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο David Frankel, ο σκηνοθέτης του πρώτου The Devil Wears Prada , θα επιστρέψει επίσης πίσω από την κάμερα.

Ονόματα - έκπληξη στο sequel

Στο καστ δεν περιλαμβάνονται μόνο η Anne Hathaway, η Meryl Streep και η Emily Blunt. Ο Stanley Tucci, ως Nigel, η Tracie Thoms, που υποδύθηκε τη Lily, την καλύτερη φίλη της Andie που αγαπάει τις τσάντες, και ο Tibor Feldman, που υποδύθηκε τον Irv Ravitz, τον πρόεδρο της μητρικής εταιρείας Runway Elias-Clark, θα επαναλάβουν τους ρόλους τους στην ταινία!

Αλλά ο Adrian Grenier, που υποδύθηκε τον φίλο της Andy, τον Nate Cooper, δεν θα επιστρέψει. Δεν έχει γίνει ακόμα λόγος για τον Simon Baker, ο οποίος υποδύεται τον Christian Thompson (το πιθανό ερωτικό ενδιαφέρον του Andy...) ή τον James Naughton, ο οποίος έπαιζε τον σύζυγο της Miranda.

Αυτή η πολυαναμενόμενη συνέχεια του The Devil Wears Prada θα περιλαμβάνει επίσης πολλά νέα πρόσωπα. Σύμφωνα με το Variety, ο Kenneth Branagh, θα είναι ο (νέος;) σύζυγος της Μιράντα. Στο καστ έχουν προστεθεί οι Simone Ashley (The Bridgerton Chronicle), Justin Theroux (The Leftovers, The Leader), Lucy Liu (Charlie's Angels, Kill Bill, Elementary), B.J. Novak (The Office) και Pauline Chalamet (η μεγαλύτερη αδελφή του Timothée, επίσης ηθοποιός). Οι Conrad Ricamora, Helen J Shen και Caleb Hearon συμπληρώνουν το καστ.