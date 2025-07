Too Much | Είναι η ρομαντική κωμωδία της Lena Dunham βασισμένη σε αληθινή ιστορία;

Η Lena Dunham επιστρέφει στην τηλεόραση, και συγκεκριμένα στο Netflix, με τη σειρά Too Much. Ωστόσο, αντί να υποδυθεί τον πρωταγωνιστικό χαρακτήρα επιλέγει κάτι άλλο στη νέα ρομαντική κομεντί. Η ηθοποιός υποδύεται την Jessica, μια Νεοϋορκέζα που μετακομίζει στο Λονδίνο για δουλειά, φεύγοντας από τον πρώην φίλο της και τη νέα του φίλη, μια πληθωρική influencer που ονομάζεται Wendy (Emily Ratajkowski). Αμέσως μετά την άφιξή της στην πόλη, η Jessica γνωρίζει τον Felix (Will Sharpe), έναν indie μουσικό με τον οποίο συνδέεται αμέσως.

Σε συνεργασία με την Dunham και τον πραγματικό σύζυγό της, Luis Felber, το Too Much είναι ένας φόρος τιμής στις βρετανικές ρομαντικές κωμωδίες και ταυτόχρονα μια εξερεύνηση του πώς είναι να ερωτεύεσαι στα 30 σου. Είναι όμως βασισμένη η σειρά σε αληθινή ιστορία;

Αν και το Too Much δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την πραγματική ζωή της συνδημιουργού Lena Dunham, εμπνεύστηκε από μια σειρά πραγμάτων που της συνέβησαν. "Όταν άρχισα να έρχομαι για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο για δουλειά... σκέφτηκα: 'Θέλω να γράψω κάτι για την εμπειρία του να είσαι ξένη εδώ, και τις φαντασιώσεις που έχουμε για [το Λονδίνο] σε σχέση με την πραγματικότητα'", δήλωσε η Dunham στο Tudum. "Στη συνέχεια, όταν γνώρισα τον σύζυγό μου, τον Luis [Felber], ένιωσα σαν να βιώνω όλα αυτά, αλλά στο πλαίσιο μιας σχέσης".

Όσο για τις λεπτομέρειες που η Dunham πήρε από την πραγματική της ζωή για να συμπεριλάβει στη σειρά, η δημιουργός είπε στο Hollywood Reporter: "Ένα κορίτσι μετακομίζει στην Αγγλία. Γνωρίζει έναν μουσικό. Ερωτεύονται. Αυτός ήταν ο σκελετός". Εκτός από τη σύνοψη της σειράς, το Too Much εξελίχθηκε "σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο", είπε η Dunham στο πρακτορείο. Και συνέχισε: "Έτσι, ενώ το σπέρμα του μπορεί να είναι αυτοβιογραφικό, πήγε σε κατευθύνσεις που δεν θα μπορούσα ποτέ να ονειρευτώ".

Όσον αφορά το βαθμό στον οποίο το Too Much βασίζεται στην αλήθεια, η ίδια δήλωσε στο Variety: "Σίγουρα δεν είναι κατά λέξη βασισμένο σε αληθινή ιστορία, αλλά όπως σε όλα όσα κάνω, υπάρχει ένα στοιχείο της δικής μου ζωής που δεν μπορώ να μην το ενθέσω".