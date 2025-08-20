Follow us

Δημοπρασία με αντικείμενα του Downton Abbey λίγο πριν από την κυκλοφορία της ταινίας

Οι θαυμαστές του Downton Abbey θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα κομμάτι της ιστορίας του.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΑΡΤΕΜΙς ΘΥΜΙΟΥ 20-08-2025
Τίτλος: Downton Abbey

H τρίτη και τελευταία ταινία του Downton Abbey αναμένεται στη μεγάλη οθόνη τον Σεπτέμβριο και οι θαυμαστές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα κομμάτι της ιστορίας του.

Getty Images

Στηρίγματα, κοστούμια και σκηνικά από όλη τη σειρά δημοπρατούνται για φιλανθρωπικούς σκοπούς και εκτίθενται σε μια δωρεάν έκθεση στο Λονδίνο.

Τα αντικείμενα του  Downton Abbey που βγαίνον σε δημοπρασία

Περιλαμβάνουν τον τοίχο καμπάνα από την αίθουσα των υπηρετών, που αναμένεται να πιάσει από 5.000 έως 7.000 λίρες, και το οικογενειακό αυτοκίνητο - ένα Sunbeam του 1925 - που εκτιμάται σε 25.000 έως 35.000 λίρες.

Η έκθεση στο Bonhams στη New Bond Street θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη λήξη των προσφορών στις 16 Σεπτεμβρίου.

Downton Abbey
Getty Images

Ο διευθυντής του ομίλου Bonhams UK, Charlie Thomas, δήλωσε ότι η Sunbeam ήταν "ένα εμβληματικό όχημα". "Υπάρχει μια σχάρα για γράμματα, σταχτοδοχεία και ακόμη και μια μικροσκοπική ηλιοροφή -αλλά δεν είναι καθόλου ηλιοροφή, είναι μια καμινάδα, επειδή το 1925 όλοι κάπνιζαν".

Τα κοστούμια περιλαμβάνουν έξι νυφικά, συμπεριλαμβανομένου του νυφικού της Lady Mary από τον γάμο της με τον Matthew Crawley στην τρίτη σεζόν.

Downton Abbey
Getty Images

"Η δαντέλα, τα κεντήματα και οι χάντρες - είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα ενός εξαιρετικού επιπέδου λεπτομέρειας", δήλωσε ο Thomas. Τα κομμάτια που φορούσε η κόμισσα του Γκράνθαμ - την οποία υποδύθηκε η αείμνηστη Dame Maggie Smith - είναι επίσης καταγεγραμμένα.

Διαβάστε Επίσης

Dame Maggie Smith | Μία influencer ετών 89

Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από τη δημοπρασία θα διατεθούν στο Together for Short Lives, μια φιλανθρωπική οργάνωση που στηρίζει παιδιά με παθήσεις που περιορίζουν τη ζωή τους και τις οικογένειές τους.

