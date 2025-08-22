Θα επιστρέψει η σειρά The Summer I Turned Pretty για τέταρτη σεζόν;

Η τρίτη σεζόν του The Summer I Turned Pretty έχει φτάσει μόνο στη μέση, αλλά οι θαυμαστές ήδη αναρωτιούνται αν αυτά θα είναι τα τελευταία επεισόδια της σειράς του Prime Video.

Δυστυχώς, φαίνεται ότι η τρίτη σεζόν θα είναι όντως το τέλος της ιστορίας της Belly. "Τρία βιβλία, τρεις σεζόν", δήλωσε η συγγραφέας Jenny Han στο Entertainment Weekly. "Μου φαίνεται σωστό".

Η τρίτη σεζόν είναι μια προσαρμογή του τρίτου βιβλίου We'll Always Have Summer, και δεν υπάρχουν σχέδια για μελλοντικές σεζόν. Η σειρά The Summer I Turned Pretty θα τελειώσει με την προβολή του φινάλε της τρίτης σεζόν την Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025.

Ωστόσο, ο Han πρόσθεσε: "Ποτέ μην λες ποτέ -εγώ ποτέ δεν το κάνω". "Αν υπάρχει η ιστορία, τότε είμαι εκεί. Ως αφηγητής, απλά σε χτυπάει η έμπνευση όλη την ώρα. Αν είχα μια πραγματικά υπέροχη ιδέα που με ενθουσίαζε, που ήθελα να συνεχίσω να αφηγούμαι την ιστορία, και αν [οι ηθοποιοί] ήταν ενθουσιασμένοι να το κάνουν, τότε θα ήμουν πολύ ενθουσιασμένος. Εξαρτάται πραγματικά από το αν νιώθω ότι υπάρχει περισσότερη ιστορία να πω".

Η πρωταγωνίστρια Lola Tung δεν είναι πάντως αντίθετη σε περισσότερες σεζόν. "Μου αρέσει να δουλεύω με αυτή την ομάδα ανθρώπων και μου αρέσει να δουλεύω με την Jenny", είπε. "Νομίζω ότι είναι μεγάλο προνόμιο να είμαι μέρος του κινηματογραφικού της σύμπαντος, οπότε αν μου το ζητούσαν, θα ήμουν εκεί".