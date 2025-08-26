Eat Chic | Το Makris Athens και ο Πέτρος Δήμας πετούν για Λονδίνο

Ο Πέτρος Δήμας γνωρίζει καλά από γευστικά ταξίδια. Είτε αυτά μετρούν αρκετά χιλιόμετρα ή αεροπορικά μίλια, είτε απλά μία διαδρομή που κρατά σε διαρκή επικοινωνία το οικογενειακό του κτήμα στην Αρχαία Κόρινθο με το Makris Athens, το εστιατόριο που κατέκτησε αστέρι Michelin μετρώντας έναν μόλις ουσιαστικά χρόνο λειτουργίας, στο οποίο κατέχει τη θέση του Chef Patron.

Από τις 2 έως τις 6 Σεπτεμβρίου, ο ταλαντούχος chef και το εστιατόριο του premium ελληνικού ομίλου φιλοξενίας Domes Resorts ταξιδεύουν μέχρι το Λονδίνο και κάνουν στάση στο Carousel London. Εκεί, ο Πέτρος Δήμας θα παρουσιάσει μία custom γαστρονομική εμπειρία, ένα μενού με ελληνική ψυχή και την χαρακτηριστική του ικανότητα να μετατρέπει κάθε πιάτο του σε τέχνη – όσοι έχουν δειπνήσει εντός του Makris Athens το γνωρίζουν καλά.

Κάπως έτσι, η πρώτη ύλη από το οικογενειακό του κτήμα συναντά αυστηρά επιλεγμένα υλικά από μικρούς παραγωγούς της Βρετανίας σε ένα εξατομικευμένο μενού, ειδικά σχεδιασμένο για τις πέντε ημέρες απόβασης του chef στη βρετανική πρωτεύουσα.

Μία εκπληκτική ευκαιρία για το λονδρέζικο κοινό να έρθει σε επαφή με την ελληνική πρόταση που ο Πέτρος Δήμας ενορχηστρώνει με μεράκι και ιδιαίτερη ευρυσιτεχνία στο βραβευμένο εστιατόριο επί της Άστιγγος – 10 στον αριθμό. Ένα γαστρονομικό ταξίδι που ενώνει τη γνώση και την παράδοση με τη δημιουργία και τη σύγχρονη ματιά, το Makris Athens by Domes με το Carousel London, την Αθήνα με το Soho.