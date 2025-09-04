Follow us

Οι ταινίες που έρχονται σήμερα στις αίθουσες

Οι κινηματογραφίκές αφίξεις της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
04-09-2025
«Κλέφτης από Σπόντα»

Δυναμικό μπάσιμο στη νέα σεζόν με εννέα χορταστικούς τίτλους στις μαρκίζες.

Κλέφτης από Σπόντα

Σε τελείως διαφορετικό κλίμα από την οσκαρική "Φάλαινα", ο σκηνοθέτης Darren Aronofsky επιστρέφει με μια γκανγκστερική περιπέτεια που αναδύει εσάνς...Guy Ritchie. Η ταινία βασίζεται στο βιβλίο "Caught stealing" του Charlie Huston και εξελίσσεται στη Νέα Υόρκη των '90s. Κεντρικός ήρωας είναι ένας πάλαι ποτέ ταλαντούχος παίκτης μπέιζμπολ, ο οποίος απολαμβάνει τη ζωή δουλεύοντας σε μπαρ και διατηρώντας μια όμορφη σχέση με τη σύντροφό του. Όλα ανατρέπονται, όμως, όταν ο πάνκης γείτονάς του τού ζητά να φροντίσει για λίγες μέρες τη γάτα του, κίνηση αλτρουισμού που, ωστόσο, φέρνει τον πρωταγωνιστή μας άθελά του στο στόχαστρο μιας βίαιης συμμορίας γκάνγκστερ. Τους κεντρικούς ρόλους κρατούν ο Austin Butler και η Zoë Kravitz, ενώ τον ταραχοποιό γείτονα υποδύεται ο Μatt Smith. Στη διανομή των ηθοποιών βρίσκουμε, επίσης, τους Regina King, Λιβ Σρέιμπερ, Vincent D'Onofrio, αλλά και τον ποπ σταρ Bad Bunny.

"Η Ζωή του Τσακ"
Το φιλμ που απέσπασε πέρσι το μεγάλο βραβείο στο φεστιβάλ Τορόντο, το οποίο "βγάζει" μπόλικους οσκαρικούς νικητές τα τελευταία χρόνια, φτάνει στους κινηματογράφους. Η "Ζωή του Τσακ" βασίζεται στην ομώνυμη ιστορία του διάσημου συγγραφέα Stephen King η οποία, ωστόσο, δεν είναι τρόμου. Πίσω από την κάμερα βρίσκεται ο Μike Flanagan, ο οποίος εκτός από αξιόπιστος horror σκηνοθέτης ("The Fall of the House of Usher") είναι καλός γνώστης του έργου του Κing, έχοντας ήδη μεταφέρει στο σινεμά δύο ακόμα αφηγήματά του ("Δόκτωρ Ύπνος", "Gerald’s Game"). Σύμφωνα με την πλοκή του βιβλίου, η πλοκή εξελίσσεται από το τέλος προς την αρχή, ξεκινώντας από το θάνατο του 39χρονου Τσακ που υποδύεται ο Tom Hiddleston, ο οποίος χάνει τη ζωή του εξαιτίας όγκου στον εγκέφαλο, προτού φτάσει στην παιδική ηλικία του ήρωα που εκτυλίσσεται σε ένα στοιχειωμένο σπίτι. Στη διανομή των ρόλων βρίσκουμε ακόμα, μεταξύ άλλων, τους Μark Hamill, Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan και Matthew Lillard.

Το Κάλεσμα 4: Τελευταία Λειτουργία

Ύστατος εξορκισμός για το ζεύγος Γουόρεν. Οι ερευνητές του παραφυσικού Εντ και Λορέιν Γουόρεν αναλαμβάνουν μια τελευταία τρομακτική υπόθεση που αφορά μυστηριώδεις οντότητες τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουν.

Δεσμώτες

Σκανδιναβικός ηθικός προβληματισμός με φόντο μια φυλακή και σκηνοθεσία του Gustav Mahler ("Ο Ένοχος"). Μια υποδειγματική σωφρονιστική υπάλληλος βάζει την επαγγελματική και προσωπική της ηθική σε κίνδυνο όταν ξεκινά ένα ριψοκίνδυνο παιχνίδι, μετά την άφιξη ενός σκληροτράχηλου νεαρού κρατούμενου ο οποίος συνδέεται μυστικά με το παρελθόν της.

