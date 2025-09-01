Οι σειρές του Σεπτεμβρίου

Επιστροφή στην κανονικότητα με πολυαναμενόμενες σειρές που θα μας κρατήσουν συντροφιά αυτό το φθινόπωρο. Το φινάλε του δεύτερου κύκλου του "Wednesday" έρχεται αυτή την εβδομάδα στο Netflix, ενώ στις οθόνες μας θα δούμε να επιστρέφουν και τα "Slow Horses" και "The Morning Show" στο Apple TV+. Αλλά υπάρχουν και φρέσκες σειρές που έχουν τραβήξει την προσοχή μας: το ψυχολογικό θρίλερ του Prime Video, "The Girlfriend", και το κατασκοπικό "The Savant" με την Jessica Chastain, στο Apple TV+. Δείτε αναλυτικότερα τους τίτλους που έρχονται τον Σεπτέμβριο:

"Wednesday" (S02, μέρος 2ο)

Με το πρώτο μέρος του δεύτερου κύκλου να ολοκληρώνεται με ένα σοκαριστικό μίνι φινάλε, δεν είναι περίεργο που οι θαυμαστές της σειράς ανυπομονούν να δουν το υπόλοιπο. Στη συνέχεια της σκοτεινής σειράς του Tim Burton, η Wednesday (Jenna Ortega) καλείται να διερευνήσει τις διαπροσωπικές της σχέσεις πιο βαθιά από ποτέ, καθώς και να ξεπεράσει τους προσωπικούς της περιορισμούς. Κι ενώ περιμένουμε το μεγάλο φινάλε, η τρίτη σεζόν έχει ήδη επιβεβαιωθεί, καθώς, όπως δηλώνει η αφίσα της σειράς, "το κακό πάντα τριτώνει". Το δεύτερο μέρος του δεύτερου κύκλου θα κάνει πρεμιέρα στις 3/9 στο Netflix.

