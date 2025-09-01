Follow us

Search

Οι σειρές του Σεπτεμβρίου

Πολυαναμενόμενες πρεμιέρες και φρέσκες αφίξεις έρχονται τις επόμενες μέρες στις οθόνες μας.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
01-09-2025
Apple Tv+

Επιστροφή στην κανονικότητα με πολυαναμενόμενες σειρές που θα μας κρατήσουν συντροφιά αυτό το φθινόπωρο. Το φινάλε του δεύτερου κύκλου του "Wednesday" έρχεται αυτή την εβδομάδα στο Netflix, ενώ στις οθόνες μας θα δούμε να επιστρέφουν και τα "Slow Horses" και "The Morning Show" στο Apple TV+. Αλλά υπάρχουν και φρέσκες σειρές που έχουν τραβήξει την προσοχή μας: το ψυχολογικό θρίλερ του Prime Video, "The Girlfriend", και το κατασκοπικό "The Savant" με την Jessica Chastain, στο Apple TV+. Δείτε αναλυτικότερα τους τίτλους που έρχονται τον Σεπτέμβριο:

"Wednesday" (S02, μέρος 2ο)

Με το πρώτο μέρος του δεύτερου κύκλου να ολοκληρώνεται με ένα σοκαριστικό μίνι φινάλε, δεν είναι περίεργο που οι θαυμαστές της σειράς ανυπομονούν να δουν το υπόλοιπο. Στη συνέχεια της σκοτεινής σειράς του Tim Burton, η Wednesday (Jenna Ortega) καλείται να διερευνήσει τις διαπροσωπικές της σχέσεις πιο βαθιά από ποτέ, καθώς και να ξεπεράσει τους προσωπικούς της περιορισμούς. Κι ενώ περιμένουμε το μεγάλο φινάλε, η τρίτη σεζόν έχει ήδη επιβεβαιωθεί, καθώς, όπως δηλώνει η αφίσα της σειράς, "το κακό πάντα τριτώνει". Το δεύτερο μέρος του δεύτερου κύκλου θα κάνει πρεμιέρα στις 3/9 στο Netflix.

Συνεχίστε την ανάγνωση στο www.athinorama.gr

Tags

Latest

Eat Chic | Η νέα γαστρονομική εποχή της Domes
LIFESTYLE & HOMES

Eat Chic | Η νέα γαστρονομική εποχή της Domes

Οι σειρές του Σεπτεμβρίου
ENTERTAINMENT

Οι σειρές του Σεπτεμβρίου

Το θηλυκό άρωμα που μυρίζει παιώνια κερασιού και εξωτική pitaya είναι η τέλεια μεταβατική πρόταση για το φθινόπωρο
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Το θηλυκό άρωμα που μυρίζει παιώνια κερασιού και εξωτική pitaya είναι η τέλεια μεταβατική πρόταση για το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Kate Middleton | Η γαλλική λέξη που χρησιμοποιεί ως υποκοριστικό για την κόρη της, πριγκίπισσα Charlotte
NEWS

Kate Middleton | Η γαλλική λέξη που χρησιμοποιεί ως υποκοριστικό για την κόρη της, πριγκίπισσα Charlotte

Cate Blanchett | Η avant-garde εμφάνιση με Maison Margiela στο Φεστιβάλ Βενετίας
RED CARPET

Cate Blanchett | Η avant-garde εμφάνιση με Maison Margiela στο Φεστιβάλ Βενετίας

Ράνια της Ιορδανίας | Η φωτογραφία με τον γιο της, πρίγκιπα Hussein και την πριγκίπισσα Rajwa για τα γενέθλιά της
NEWS

Ράνια της Ιορδανίας | Η φωτογραφία με τον γιο της, πρίγκιπα Hussein και την πριγκίπισσα Rajwa για τα γενέθλιά της

Πώς θα υιοθετήσετε τις τάσεις του φθινοπώρου στα πρώτα looks μετά τις διακοπές
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Πώς θα υιοθετήσετε τις τάσεις του φθινοπώρου στα πρώτα looks μετά τις διακοπές

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Βασίλισσα Maxima | Η φθινοπωρινή εμφάνιση με τις τρεις κόρες της μετά τις οικογενειακές διακοπές στην Ελλάδα
NEWS

Βασίλισσα Maxima | Η φθινοπωρινή εμφάνιση με τις τρεις κόρες της μετά τις οικογενειακές διακοπές στην Ελλάδα

Φεστιβάλ Βενετίας 2025 | Τα sleek hairstyles των αδελφών Spencer είναι η επιτομή της ανεπιτήδευτης κομψότητας
ΜΑΛΛΙΑ

Φεστιβάλ Βενετίας 2025 | Τα sleek hairstyles των αδελφών Spencer είναι η επιτομή της ανεπιτήδευτης κομψότητας

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ

Best of Network

Υπεραξίες για τις ασφαλιστικές από μετοχές και ομόλογα

Υπεραξίες για τις ασφαλιστικές από μετοχές και ομόλογα

Τι νέο θα δούμε στα θερινά σινεμά από την Πέμπτη 04/09

Τι νέο θα δούμε στα θερινά σινεμά από την Πέμπτη 04/09

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Δείτε το ανανεωμένο Kia Stonic-τι έχει αλλάξει στο κορεατικό B-SUV

Δείτε το ανανεωμένο Kia Stonic-τι έχει αλλάξει στο κορεατικό B-SUV

Σε ποια χώρα σάρωσαν σε πωλήσεις τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Σε ποια χώρα σάρωσαν σε πωλήσεις τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Το πιο fun back to school shopping: Βρήκαμε όσα θα χρειαστούν τα παιδιά για την επιστροφή στο σχολείο

Το πιο fun back to school shopping: Βρήκαμε όσα θα χρειαστούν τα παιδιά για την επιστροφή στο σχολείο

8 παραστάσεις που δεν χάνονται στον Λυκαβηττό

8 παραστάσεις που δεν χάνονται στον Λυκαβηττό

Αυτή η δουλειά πληρώνει 3,3 εκατ. ευρώ αλλά δεν τη θέλει κανείς

Αυτή η δουλειά πληρώνει 3,3 εκατ. ευρώ αλλά δεν τη θέλει κανείς