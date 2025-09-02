Movie Review | Caught Stealing, μία περιπέτεια με στιλ και πρωταγωνιστές τη Zoë Kravitz και τον Austin Butler

Ο Darren Aronofsky αφήνει για λίγο πίσω του τα σκοτεινά ψυχολογικά τοπία που χαρακτήρισαν ταινίες, όπως το Black Swan και το The Whale και παραδίδει ένα εντελώς διαφορετικό έργο. Το Caught Stealing είναι μια βουτιά στη βρώμικη, εκρηκτική ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης των '90s, ένα crime caper γεμάτο αδρεναλίνη, νοσταλγία και απρόσμενο χιούμορ.

Η ιστορία ξεκινά με τον Hank Thompson, πρώην θαύμα του μπέιζμπολ, που έχει δει τα όνειρά του να καταρρέουν έπειτα από έναν σοβαρό τραυματισμό. Ο Austin Butler τον ενσαρκώνει με εκπληκτικό τρόπο, δίνοντας στον χαρακτήρα του μια εύθραυστη αλλά πεισματική ενέργεια, έναν άνθρωπο που παραπαίει ανάμεσα στην απόγνωση και στη θέληση να σταθεί ξανά στα πόδια του. Όταν ο παράξενος, punk-rock γείτονάς του Russ του ζητά να φροντίσει τη γάτα του, η φαινομενικά απλή χάρη μετατρέπεται σε ένα αλυσιδωτό χάος. Ο Hank βρίσκεται ξαφνικά στο στόχαστρο μιας ομάδας αδίστακτων γκάνγκστερ, χωρίς καν να γνωρίζει τον λόγο.

Getty Images

Ο Aronofsky χρησιμοποιεί αυτό το απρόσμενο εύρημα για να στήσει μια ταινία που ισορροπεί ανάμεσα στη βία και στο μαύρο χιούμορ, με ρυθμό που δεν αφήνει τον θεατή να ανασάνει. Η Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’90 είναι σχεδόν πρωταγωνίστρια: γεμάτη βρώμικες γωνιές, ανατριχιαστικά σκοτεινά δρομάκια και club που πάλλονται με τον ηλεκτρισμό της εποχής. Η φωτογραφία του Matthew Libatique αποτυπώνει την πόλη σαν ένα μωσαϊκό από σπασμένα νέον, βροχή και υγρασία, που τυλίγει κάθε σκηνή με μια νοσταλγική αλλά και επικίνδυνη αύρα.

Το soundtrack είναι βουτηγμένο στην εποχή του. Από τις alternative rock επιτυχίες των '90s μέχρι τις πιο σκοτεινές trip-hop επιλογές, η μουσική λειτουργεί σαν οδηγός συναισθημάτων, εντείνοντας την ένταση αλλά και φέρνοντας στιγμές ειρωνικής ελαφρότητας.

Getty Images

Η Zoë Kravitz, στον ρόλο της Yvonne, προσθέτει μια φωτεινή νότα στην ιστορία. Η χημεία της με τον Butler είναι εμφανής, τόσο στην οθόνη όσο και εκτός, καθώς το ειδύλλιο των δύο ηθοποιών έχει απασχολήσει έντονα τα τελευταία νέα του Hollywood. Η σχέση τους δίνει στο φιλμ μια γοητευτική διάσταση ρομαντισμού, που έρχεται σε αντίστιξη με τον κόσμο του αίματος και της παρανομίας γύρω τους.

Στο πλευρό τους, ο Matt Smith λάμπει ως Russ, ο εκκεντρικός γείτονας που πυροδοτεί την πλοκή. Η ερμηνεία του ισορροπεί ανάμεσα στην απειλή και στη γραφικότητα, χαρίζοντας αλησμόνητες σκηνές. Οι Liev Schreiber και Vincent D’Onofrio ως τα αδέρφια Drucker κλέβουν την παράσταση με τον σουρεαλιστικό συνδυασμό βίας και κωμικότητας, ενώ η Regina King δίνει βάρος με την παρουσία της ως αποφασιστική ντετέκτιβ. Έκπληξη αποτελεί και η συμμετοχή του Bad Bunny, που χαρίζει μια ακατέργαστη ενέργεια στον ρόλο του.

Το φιλμ είναι γρήγορο, ανελέητο, γεμάτο στιγμές βίας, αλλά και με απρόσμενες αναλαμπές χιούμορ που κάνουν το κοινό να γελά και να σοκάρεται σχεδόν ταυτόχρονα. Ο Aronofsky φαίνεται να απολαμβάνει αυτό το παιχνίδι με το είδος: μια περιπέτεια δρόμου, με εσκεμμένα υπερβολικές σκηνές και μια γεύση pulp αισθητικής.

Αν και δεν έχει το ψυχολογικό βάθος των πιο εμβληματικών έργων του σκηνοθέτη, το Caught Stealing αντισταθμίζει με στυλ, ενέργεια και ατμόσφαιρα. Είναι μια ταινία που ζει για το παρόν, για την ταχύτητα και για τον ηλεκτρισμό της στιγμής. Ο Butler αποδεικνύεται ιδανικός πρωταγωνιστής: χαρισματικός, ευάλωτος και σκληρός την ίδια στιγμή. Η Kravitz, με τη φυσική της κομψότητα, συμπληρώνει ιδανικά την εικόνα, δημιουργώντας μαζί του ένα κινηματογραφικό ζευγάρι που ξεχειλίζει από χημεία.

Το Caught Stealing είναι μια ταινία που χτυπά σαν βινύλιο των '90s: γεμάτη θόρυβο, ενέργεια και ατέλειες που τελικά την κάνουν ακαταμάχητη. Μια καταιγιστική περιπέτεια με καρδιά, που αποδεικνύει ότι ο Aronofsky ξέρει πώς να παίζει με τα είδη και να προσφέρει πάντα κάτι ανατρεπτικό.

Μεταφέροντας τον παλμό του Hollywood και του διεθνούς Jet Set από την καρδιά της παγκόσμιας showbiz, ο George Satsidis (@georgesats) μοιράζεται με τους αναγνώστες του Harper's Bazaar όσα μαθαίνει και βλέπει #behindthecamera.