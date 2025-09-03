Art Club | 5+1 εικαστικές εκθέσεις μάς οδηγούν σε δημοφιλή νησιά και τον Σεπτέμβριο

Αν η τέχνη έχει την ικανότητα να ενορχηστρώνει νοητά ταξίδια, τότε αναμφίβολα μπορεί να μετατραπεί σε αφορμή για αποδράσεις σε αγαπημένα νησιά εντός του Σεπτεμβρίου. Σε μία περίοδο μεταβατική, με τον υδράργυρο να κινείται σε καλοκαιρινούς – πιο ευχάριστους – δείκτες και τη διάθεση να κλείνει το μάτι σε αποδράσεις με θερινό πρόσημο και εικαστικές εκθέσεις στο πρόγραμμα.

Στη Χίο για τη νέα εικαστική πρόταση του Νάκη Παναγιωτίδη

Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας που η Χίος μετατρέπεται σε κόμβο τέχνης και πολιτισμού με το The Chios Festival να φέρει στο νησί πληθώρα καλλιτεχνών και πολιτιστικών δράσεων, αρκετών αποκλειστικά σχεδιασμένων για το δεκαήμερο φεστιβάλ. Μία από αυτές η "Ανάβασις", η νέα έκθεση του Νάκη Παναγιωτίδη, η οποία φιλοξενείται στο Τέμενος Χαμιδιέ.

Η "Ανάβασις", σε επιμέλεια του Δρ. Φώτη Παπαθανασίου, σηματοδοτεί μαζί με την πρόσφατη αναδρομική έκθεση του Νάκη Παναγιωτίδη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή στην Αθήνα τη δυναμική επιστροφή του διεθνούς εικαστικού στην Ελλάδα. Όπως γράφει στον κατάλογο της έκθεσης ο επιμελητής της, ο Ελληνο-ελβετός καλλιτέχνης που έργα του κοσμούν Μουσεία σύγχρονης τέχνης στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ: "εμπνέεται από το νησί της Χίου. Το νερό που τον απασχολεί σε πολλά έργα του, το αρχαίο υλικό, ο Όμηρος και οι μύθοι και ο τετράγωνος χώρος του τεμένους Χαμιδιέ, σαν white box, τον οδήγησαν σε ένα πεντάγωνο, ή μάλλον σε τέσσερις τοίχους και στο κέντρο μια εγκατάσταση: η Ανάβαση! Χρησιμοποιεί απλά υλικά και επαναλαμβανόμενα που δημιουργούν μια συμβολική γλώσσα που προσπαθεί να δώσει απαντήσεις, να υπαινιχθεί λύσεις και να αρθρώσει το άρρητο…". Μέχρι τις 19 Οκτωβρίου.

Στη Σύρο για μία νέα φουτουριστική έκθεση με pop art διάθεση

Της αρέσει να υπερβαίνει τα όρια. Εκείνες τις κάθετες γραμμές, συχνά βασισμένες ως πρακτική, που περισσότερο στενεύουν και λιγότερο διεγείρουν τη δημιουργία. Στη νέα της ατομική έκθεση, με τίτλο "Εκεί που γεννιούνται τα όνειρα", η Σοφία Φωτιάδου παρουσιάζει ένα σύμπαν όπου το ανθρώπινο σώμα και η φύση συνυπάρχουν σε υπερβατικές, σχεδόν ποιητικές συνθέσεις. Τα έργα της έκθεσης δεν ακολουθούν γραμμική αφήγηση, αντιθέτως, λειτουργούν σαν αυτόνομες ιστορίες, ακροβατώντας ανάμεσα στην ομορφιά και τη φθορά, το όνειρο και τη μνήμη, τον έρωτα και την απώλεια – στιγμές μετάβασης που άλλοτε φανερώνουν μια αποκάλυψη κι άλλοτε υποβάλλουν μια σιωπηλή ερώτηση.

''Breath of wind'', 90x90cm, oil on canvas, 2020 | Courtesy of the artist

''Νούφαρο της Νύχτας'', 50x50cm, λάδι σε καμβά | Courtesy of the artist

Στον πυρήνα της έκθεσης βρίσκεται η έννοια της μεταμόρφωσης. Κεφάλια που γίνονται μάτια, βλέμματα που ανθίζουν, σώματα που ενώνονται με κύματα, κοράλλια, φεγγάρια. Οι μορφές γίνονται φορείς εσωτερικής όρασης και ψυχικής αναζήτησης, διαμορφώνοντας έναν εικαστικό κόσμο όπου η φύση εμφανίζεται ως οργανική συνέχεια του ανθρώπινου όντος. Φυλλώματα, κρανία που ανθίζουν, νούφαρα με χείλη – όλα συνυπάρχουν με έναν τρόπο ονειρικό αλλά και βαθιά συμβολικό. Ιστορικά έργα ζωντανεύουν για να συνομιλήσουν με τον χρόνο και να ερμηνευτούν στο σήμερα. Και να αναλυθούν στη συνάντησή τους μαζί σας στην Πινακοθήκη Κυκλάδων, στην Ερμούπολη της Σύρου, από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου.

Στην Ύδρα για την καινούρια έκθεση της Βάσως Τρίγκα

Στο δικό της σύμπαν, ένα κράμα παράδοσης με σύγχρονη οπτική, μας προσκαλεί η Βάσω Τρίγκα μέσα από τη νέα της έκθεση στο Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο Ύδρας. Στις "Γραφές και Χάρτες", η καλλιτέχνις επανερμηνεύει την παράδοση μέσα από το προσωπικό της ιδίωμα. Τα έργα της, βαθιά ποιητικά και εμποτισμένα με το χρώμα του μπλε –ουρανού, θάλασσας, προσευχής και μνήμης– ανοίγουν δρόμους ανάμεσα στη ζωγραφική και τη γλυπτική.

Οι καμβάδες της μεταμορφώνονται σε απέραντους χάρτες, ενώ οι κεραμικές της φόρμες, σαν αρχαία ευρήματα, αποκτούν ζωή ως αυτόνομα οργανικά σώματα. Μία γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, μια πρόσκληση να αφουγκραστούμε το άρρητο μέσα από τα χρώματα, τις υφές και τις μορφές της Βάσως Τρίγκα. Από τις 6 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου.

Στον Πόρο για διπλό εικαστικό ραντεβού

Λίγα βήματα από το λιμάνι - μία διαδρομή που την απολαμβάνετε περισσότερο όταν ο ήλιος αρχίζει να ολοκληρώνει την τροχιά του - ο Πόρος διαθέτει το δικό του εικαστικό τοπόσημο. Και αυτό δεν είναι άλλο από τη Citronne Gallery, η οποία άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες της το 2006. Εδώ και μερικά χρόνια, συνδιοργανώνει ταυτόχρονα περιοδικές εκθέσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου, με τις δουλειές των Γιάννη Αδαμάκου και Γιάννη Μπουτέα να παρουσιάζονται αντίστοιχα στα δύο σημαντικά πολιτιστικά σημεία του νησιού.

Έργο της έκθεσης | Ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη και CITRONNE Gallery

Στην έκθεση O Ενδιάμεσος Χώρος του Γιάννη Αδαμάκου (μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου), παρουσιάζεται μία νέα ενότητα ζωγραφικών έργων και κολάζ. Βασίζεται σε κάθετους και οριζόντιους άξονες που συνθέτουν έναν νοητό κάναβο. Τον απασχολεί η εκφραστική γεωμέτρηση του χώρου που αποπνέει μία κατάσταση ψυχικής ισορροπίας, ανάμεσα στην ηρεμία του οριζόντιου στοιχείου και την ανάταση του καθέτου. Επιπροσθέτως, συνθέσεις από χαρτί συνιστούν ιδιόρρυθμα κολάζ που ενέχουν την διαδικασία της καταστροφής και υπογραμμίζουν την δύναμη της χειρονομίας. Πρόκειται για εκρηκτικές δημιουργίες – κραυγές που συνδιαλέγονται με την ηρεμία και το όνειρο.

Εγκατάσταση - Ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη και CITRONNE Gallery © Vagelis Zavos

Ταυτόχρονα, η Citronne Gallery σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, συνδιοργανώνει (μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου) την περιοδική έκθεση του Γιάννη Μπουτέα, Διαστρωματώσεις – Μεταπλάσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου. Πρόκειται για μία εγκατάσταση που εστιάζει στην έννοια της διαχρονίας, όπως αυτή συλλαμβάνεται και αποδίδεται μέσα από την ισχύ της σύγχρονης τέχνης. Ο καλλιτέχνης αμφισβητεί την γενικώς αποδεκτή αντίληψη του χρόνου ως πραγματικότητα εν προόδω και φτιάχνει το δικό του άχρονο Μουσείο. Αποσπασματικές, υπερμεγέθεις ψηφιακές εκτυπώσεις εικόνων από αρχαία γλυπτά παραβάλλονται ανάμεσα στα αρχαιολογικά εκθέματα, ως μία υπεραναλυμένη και παραμορφωμένη εικόνα του παρελθόντος μας.

Στην Άνδρο για το επετειακό αφιέρωμα στον σπουδαίο Takis

Ένα σύμπαν, μοιρασμένο σε δύο σημεία του χάρτη. Αυτό είναι το πείραμα, το οποίο μέχρι στιγμής στέφεται με ιδιαίτερη επιτυχία, τόλμησαν το φετινό καλοκαίρι το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή και το Ίδρυμα TAKIS προκειμένου να αγκαλιάσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα του σπουδαίου έργου του κατά κόσμον Παναγιώτη Βασιλάκη. Η έκθεση Takis 1∞, όπως ονομάζεται το επετειακό αφιέρωμα με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση του Takis, παρουσιάζεται τόσο στην Αθήνα όσο και στην Άνδρο, στην ανανεωμένη πλέον Παλαιά Πτέρυγα του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.

Άποψη της έκθεσης

Στόχος του Ιδρύματος είναι να προβάλει μια ολοκληρωμένη πλευρά της καλλιτεχνικής διαδρομής του, μάλλον παραγνωρισμένη: τα νεανικά έργα του, αποκαλυπτικά των πρώτων επιρροών του αλλά και της ικανότητάς του να απεγκλωβίζεται από την κατάρτιση του αυτοδίδακτου και να διαπρέπει. Τα Λουλούδια και τα Είδωλα, τα οποία αποτέλεσαν νέες οπτικές για την πανίδα και τη χλωρίδα μέσα από το πρίσμα του μετάλλου. Τους Εσωτερικούς χώρους, τα Μαγνητικά κενά και τις Σφαίρες, που τον οδήγησαν να συνεχίσει την εξερεύνηση της ύλης.

Άποψη της έκθεσης

Τα Καντράν και τα Ηλεκτρονικά ανάγλυφα, έργα παράδοξα που υπογραμμίζουν τη μόνιμη παρουσία της τεχνολογίας στη ζωή μας, αλλά και το γεγονός ότι κάθε στοιχείο της καθημερινότητας μπορεί να κρύβει εικαστική ομορφιά που δεν υποψιαζόμαστε. Τις Σπείρες, ένα μεθυστικό ταξίδι στα αισθητικά μυστήρια της γεωμετρίας, και τέλος τα λιγότερο γνωστά Ερωτικά του, εμβλήματα της ηχηρής επιστροφής των σωμάτων στη δουλειά του. Σε αυτά τα πρωτοφανούς ποικιλίας έργα, τόσο ως προς τα υλικά και τη σύλληψη όσο και ως προς τον συμβολισμό τους, προστίθενται τα εμβληματικά Σινιάλα, που εμφανίστηκαν το 1955 και έγιναν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύνολα γλυπτών του 20ού αιώνα. Έως τις 2 Νοεμβρίου.