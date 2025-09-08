Είναι αυτό το πιο σκοτεινό ντοκιμαντέρ για πραγματικά εγκλήματα στο Netflix;

Η Netflix έχει κυκλοφορήσει μερικά εκρηκτικά ντοκιμαντέρ τα τελευταία χρόνια, αλλά η τελευταία επιτυχία της υπηρεσίας streaming, Unknown Number: The High School Catfish, έχει ξεσηκώσει το διαδίκτυο.

Γιατί; Αφού το ντοκιμαντέρ περιγράφει λεπτομερώς τα εγκλήματα που διέπραξε ένας κυβερνο-εκφοβιστής σε ένα Γυμνάσιο μιας μικρής πόλης του Μίσιγκαν και μάλιστα αποκαλύπτει την ταυτότητα του εκφοβιστή. Και είναι απολύτως αηδιαστικό.

Η υπόθεση του Unknown Number: The High School Catfish

Το φθινόπωρο του 2021, οι μαθητές του Λυκείου Beal City άρχισαν να λαμβάνουν σκληρά μηνύματα κειμένου από έναν άγνωστο αριθμό. Τα μηνύματα φαινόταν να επικεντρώνονται σε μια μαθήτρια, την 14χρονη Lauryn, και τον φίλο της Owen. Τα μηνύματα φαινόταν να προέρχονται από μια άλλη μαθήτρια που ήταν ερωτευμένη με τον Owen. Κάποια από τα μηνύματα που έστειλε η θύτης στη Lauryn είναι τα "Αυτός θα είναι μαζί μου, ενώ εσύ θα είσαι μόνη και άσχημη" και "Αυτοκτόνησε τώρα, σκύλα".

Ο Owen λάμβανε επίσης έως και 50 μηνύματα την ημέρα από τον άγνωστο αριθμό. Μετά από δύο χρόνια σχέσης, το ζευγάρι χώρισε λόγω του ανώνυμου θύτη. Αλλά η παρενόχληση δεν σταμάτησε. Η Lauryn συνέχισε να λαμβάνει μηνύματα που την προέτρεπαν να αυτοκτονήσει, λέγοντας "η ζωή του θα ήταν καλύτερη αν ήσουν νεκρή".

Ποιος ήταν ο ανώνυμος εκφοβιστής

Αναπάντεχα, η έρευνα αποκάλυψε ότι η μητέρα της Lauryn, Kendra Licari, ήταν η υπεύθυνη για το cyberbullying. Το Unknown Number δείχνει το βίντεο από την κάμερα σώματος της Licari να ομολογεί όταν η αστυνομία της επιδίδει ένταλμα για τις τεχνολογικές συσκευές της. Η Lauryn είναι επίσης στο βίντεο και φαίνεται εντελώς σοκαρισμένη.

Γιατί εκφόβιζε την κόρη της

Μια θεωρία είναι ότι η Licari ήταν ερωτευμένη με τον φίλο της κόρης της, τον Owen. Ο Owen λέει ότι συμπεριφερόταν ανάρμοστα απέναντί του, κάνοντας πράγματα όπως να κόβει το φιλέτο του σε μικρά κομμάτια για να μπορεί να το φάει και να παρακολουθεί τους αθλητικούς αγώνες του, ακόμα και μετά το χωρισμό του με τη Lauryn.

Μια άλλη θεωρία είναι ότι η Licari έπασχε από σύνδρομο Munchausen εξ ονόματος τρίτου. Η Kendra εκφοβίζει την κόρη της για να τραβήξει την προσοχή "παίζοντας την ηρωίδα" και παρηγορώντας την Lauryn. Ρισκάρει τη ζωή της Lauryn, προτρέποντάς την ανώνυμα να αυτοκτονήσει, με την ελπίδα ότι αυτό θα τις φέρει πιο κοντά.

Οι συνέπειες που αντιμετωπίζει η Kendra Licari

Όταν η αστυνομία ενημέρωσε τον πατέρα της Lauryn ότι η Kendra είχε ομολογήσει το έγκλημα, αυτός ζήτησε αμέσως από την Kendra να φύγει από το σπίτι τους, ενώ η αστυνομία περίμενε. Το ζευγάρι χώρισε και η πλήρης επιμέλεια δόθηκε στον πατέρα της Lauryn.

Η Kendra Licari ομολόγησε την ενοχή της για δύο κατηγορίες παρενόχλησης ανηλίκου και το 2023 καταδικάστηκε σε 19 μήνες φυλάκιση, από τους οποίους εξέτισε περίπου ένα χρόνο.

Η Lauryn έχει πλέον αποφοιτήσει από το λύκειο και είναι ενήλικη. Αν και συνέχισε να μιλάει με την Kendra ενώ αυτή ήταν στη φυλακή, δεν έχει δει τη μητέρα της από τότε που αποφυλακίστηκε. Στο τέλος του ντοκιμαντέρ, η Lauryn λέει: "Τώρα που βγήκε, θέλω απλώς να λάβει τη βοήθεια που χρειάζεται, ώστε όταν θα συναντηθούμε, να μην επιστρέψουμε στα παλιά και να μην γίνουν τα πράγματα όπως πριν".