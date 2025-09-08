Follow us

Search

Είναι αυτό το πιο σκοτεινό ντοκιμαντέρ για πραγματικά εγκλήματα στο Netflix;

Το ντοκιμαντέρ περιγράφει λεπτομερώς τα εγκλήματα που διέπραξε ένας κυβερνο-εκφοβιστής σε ένα Γυμνάσιο μιας μικρής πόλης.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
08-09-2025
Netflix

Η Netflix έχει κυκλοφορήσει μερικά εκρηκτικά ντοκιμαντέρ τα τελευταία χρόνια, αλλά η τελευταία επιτυχία της υπηρεσίας streaming, Unknown Number: The High School Catfish, έχει ξεσηκώσει το διαδίκτυο.

Γιατί; Αφού το ντοκιμαντέρ περιγράφει λεπτομερώς τα εγκλήματα που διέπραξε ένας κυβερνο-εκφοβιστής σε ένα Γυμνάσιο μιας μικρής πόλης του Μίσιγκαν και μάλιστα αποκαλύπτει την ταυτότητα του εκφοβιστή. Και είναι απολύτως αηδιαστικό.

Η υπόθεση του Unknown Number: The High School Catfish

Το φθινόπωρο του 2021, οι μαθητές του Λυκείου Beal City άρχισαν να λαμβάνουν σκληρά μηνύματα κειμένου από έναν άγνωστο αριθμό. Τα μηνύματα φαινόταν να επικεντρώνονται σε μια μαθήτρια, την 14χρονη Lauryn, και τον φίλο της Owen. Τα μηνύματα φαινόταν να προέρχονται από μια άλλη μαθήτρια που ήταν ερωτευμένη με τον Owen. Κάποια από τα μηνύματα που έστειλε η θύτης στη Lauryn είναι τα "Αυτός θα είναι μαζί μου, ενώ εσύ θα είσαι μόνη και άσχημη" και "Αυτοκτόνησε τώρα, σκύλα". 

Ο Owen λάμβανε επίσης έως και 50 μηνύματα την ημέρα από τον άγνωστο αριθμό. Μετά από δύο χρόνια σχέσης, το ζευγάρι χώρισε λόγω του ανώνυμου θύτη. Αλλά η παρενόχληση δεν σταμάτησε. Η Lauryn συνέχισε να λαμβάνει μηνύματα που την προέτρεπαν να αυτοκτονήσει, λέγοντας "η ζωή του θα ήταν καλύτερη αν ήσουν νεκρή".

Ποιος ήταν ο ανώνυμος εκφοβιστής

Αναπάντεχα, η έρευνα αποκάλυψε ότι η μητέρα της Lauryn, Kendra Licari, ήταν η υπεύθυνη για το cyberbullying. Το Unknown Number δείχνει το βίντεο από την κάμερα σώματος της Licari να ομολογεί όταν η αστυνομία της επιδίδει ένταλμα για τις τεχνολογικές συσκευές της. Η Lauryn είναι επίσης στο βίντεο και φαίνεται εντελώς σοκαρισμένη.

Γιατί εκφόβιζε την κόρη της

Μια θεωρία είναι ότι η Licari ήταν ερωτευμένη με τον φίλο της κόρης της, τον Owen. Ο Owen λέει ότι συμπεριφερόταν ανάρμοστα απέναντί του, κάνοντας πράγματα όπως να κόβει το φιλέτο του σε μικρά κομμάτια για να μπορεί να το φάει και να παρακολουθεί τους αθλητικούς αγώνες του, ακόμα και μετά το χωρισμό του με τη Lauryn.

Μια άλλη θεωρία είναι ότι η Licari έπασχε από σύνδρομο Munchausen εξ ονόματος τρίτου. Η Kendra εκφοβίζει την κόρη της για να τραβήξει την προσοχή "παίζοντας την ηρωίδα" και παρηγορώντας την Lauryn. Ρισκάρει τη ζωή της Lauryn, προτρέποντάς την ανώνυμα να αυτοκτονήσει, με την ελπίδα ότι αυτό θα τις φέρει πιο κοντά.

Οι συνέπειες που αντιμετωπίζει η Kendra Licari

Όταν η αστυνομία ενημέρωσε τον πατέρα της Lauryn ότι η Kendra είχε ομολογήσει το έγκλημα, αυτός ζήτησε αμέσως από την Kendra να φύγει από το σπίτι τους, ενώ η αστυνομία περίμενε. Το ζευγάρι χώρισε και η πλήρης επιμέλεια δόθηκε στον πατέρα της Lauryn.

Η Kendra Licari ομολόγησε την ενοχή της για δύο κατηγορίες παρενόχλησης ανηλίκου και το 2023 καταδικάστηκε σε 19 μήνες φυλάκιση, από τους οποίους εξέτισε περίπου ένα χρόνο.

Η Lauryn έχει πλέον αποφοιτήσει από το λύκειο και είναι ενήλικη. Αν και συνέχισε να μιλάει με την Kendra ενώ αυτή ήταν στη φυλακή, δεν έχει δει τη μητέρα της από τότε που αποφυλακίστηκε. Στο τέλος του ντοκιμαντέρ, η Lauryn λέει: "Τώρα που βγήκε, θέλω απλώς να λάβει τη βοήθεια που χρειάζεται, ώστε όταν θα συναντηθούμε, να μην επιστρέψουμε στα παλιά και να μην γίνουν τα πράγματα όπως πριν".

Tags

Latest

Fall's Body Rituals | 7 πολυτελείς κρέμες σώματος που αξίζουν μια θέση στο φθινοπωρινό boudoir
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Fall's Body Rituals | 7 πολυτελείς κρέμες σώματος που αξίζουν μια θέση στο φθινοπωρινό boudoir

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Dior και Alaïa | Η μοναδική συνάντηση δύο εμβληματικών οίκων
NEWS

Dior και Alaïa | Η μοναδική συνάντηση δύο εμβληματικών οίκων

ΓΡΑΦΕΙ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΙΠΕΡΗ
Giorgio Armani | Το λάθος για το οποίο δήλωσε ότι μετάνιωσε, λίγες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή
NEWS

Giorgio Armani | Το λάθος για το οποίο δήλωσε ότι μετάνιωσε, λίγες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή

Bruce Springsteen | Σπάνια εμφάνιση με την εντυπωσιακή κόρη του Jessica στο US Open
NEWS

Bruce Springsteen | Σπάνια εμφάνιση με την εντυπωσιακή κόρη του Jessica στο US Open

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Skin Cycling | Όλοι οι λόγοι για να το εισάγετε στη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδα σας μετά τα 40
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Skin Cycling | Όλοι οι λόγοι για να το εισάγετε στη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδα σας μετά τα 40

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Αντιγόνη Τσιούλη | Η Ελληνίδα πρίμα μπαλαρίνα που λάμπει στην Εθνική Όπερα του Καΐρου
ENTERTAINMENT

Αντιγόνη Τσιούλη | Η Ελληνίδα πρίμα μπαλαρίνα που λάμπει στην Εθνική Όπερα του Καΐρου

Η νέα φοιτητική κατοικία της Infanta Sofia στη Λισαβόνα
NEWS

Η νέα φοιτητική κατοικία της Infanta Sofia στη Λισαβόνα

Goodbye Dark Spots | 5 πολυτελείς οροί για να απαλλαγείτε από τις σκούρες κηλίδες και τις πανάδες του καλοκαιριού
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Goodbye Dark Spots | 5 πολυτελείς οροί για να απαλλαγείτε από τις σκούρες κηλίδες και τις πανάδες του καλοκαιριού

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Είναι αυτό το πιο σκοτεινό ντοκιμαντέρ για πραγματικά εγκλήματα στο Netflix;
ENTERTAINMENT

Είναι αυτό το πιο σκοτεινό ντοκιμαντέρ για πραγματικά εγκλήματα στο Netflix;

Best of Network

5 μαμαδίστικα κόλπα που θα ήθελα να γνώριζα πριν κάνω παιδιά

5 μαμαδίστικα κόλπα που θα ήθελα να γνώριζα πριν κάνω παιδιά

5 νέα λανσαρίσματα από τη ZARA που δεν πρέπει να λείπουν από το νεσεσέρ σου

5 νέα λανσαρίσματα από τη ZARA που δεν πρέπει να λείπουν από το νεσεσέρ σου

Ο μήνας των roadshows για τις τράπεζες – Τι ρωτούν οι επενδυτές μετά το ράλι

Ο μήνας των roadshows για τις τράπεζες – Τι ρωτούν οι επενδυτές μετά το ράλι

Τάσεις Φθινόπωρο 2025: Οι τσάντες που θα εντάξουμε στο στυλ μας από τον φετινό Σεπτέμβρη

Τάσεις Φθινόπωρο 2025: Οι τσάντες που θα εντάξουμε στο στυλ μας από τον φετινό Σεπτέμβρη

Τι νέο θα δούμε στα θερινά σινεμά από την Πέμπτη 11/09

Τι νέο θα δούμε στα θερινά σινεμά από την Πέμπτη 11/09

Η Porsche παρουσίασε την πιο ισχυρή 911 όλων των εποχών (video)

Η Porsche παρουσίασε την πιο ισχυρή 911 όλων των εποχών (video)

4 πολιτικά θρίλερ για να δεις μετά τον &#39;Όμηρο&#39; στο Netflix

4 πολιτικά θρίλερ για να δεις μετά τον 'Όμηρο' στο Netflix

Περιεμμηνόπαυση: Οι μισές γυναίκες στα 30s εμφανίζουν τα πρώτα σημάδια - ποια είναι;

Περιεμμηνόπαυση: Οι μισές γυναίκες στα 30s εμφανίζουν τα πρώτα σημάδια - ποια είναι;

Τα πιο δημοφιλή παρατσούκλια σε αυτοκίνητα

Τα πιο δημοφιλή παρατσούκλια σε αυτοκίνητα