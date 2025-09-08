Αντιγόνη Τσιούλη | Η Ελληνίδα πρίμα μπαλαρίνα που λάμπει στην Εθνική Όπερα του Καΐρου

Η πορεία της μοιάζει με χορευτικό ταξίδι που ξεκίνησε από ένα παιδικό όνειρο στην Ελλάδα και βρήκε την πιο εντυπωσιακή του σκηνή στην καρδιά της Αιγύπτου. Η Αντιγόνη Τσιούλη, prima ballerina της Εθνικής Όπερας του Καΐρου, δεν είναι απλώς μια διακεκριμένη καλλιτέχνιδα· είναι η Ελληνίδα που κατάφερε να συνδυάσει την κλασική πειθαρχία του μπαλέτου με την ψυχή της ελληνικής παράδοσης, δημιουργώντας μια μοναδική καλλιτεχνική ταυτότητα.

Από την Ελλάδα στις μεγάλες σκηνές

Το 2014, συμμετέχοντας σε μια διεθνή ακρόαση, έκανε το μεγάλο βήμα που άλλαξε την καριέρα της. Μέσα σε λίγες ημέρες, η Εθνική Όπερα του Καΐρου της πρότεινε να ενταχθεί στο corps de ballet. Η ίδια θυμάται με συγκίνηση εκείνη τη στιγμή: "Ήταν ένας χώρος που με αγκάλιασε, με σεβάστηκε και μου έδωσε ευκαιρίες να αναδειχθώ. Με σκληρή δουλειά εξελίχθηκα από μέλος του corps σε σολίστ και τελικά prima ballerina".

Η αναγνώριση δεν ήρθε εύκολα. Χρειάστηκαν αμέτρητες ώρες προπόνησης, προσήλωση και θυσίες. Όμως η αποφασιστικότητα της Αντιγόνης, μαζί με το πάθος της για τον χορό, την έφεραν στην κορυφή.

