Οι ταινίες που έρχονται σήμερα στις αίθουσες

Οι κινηματογραφικές αφίξεις της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου.

HARPER'S BAZAAR TEAM
18-09-2025
«Ένα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι»

Colin Farrell, Μargot Robbie, Riz Ahmed στις μαρκίζες των κινηματογράφων.

Ένα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι

Ο εξαιρετικός Κογκονάντα ("Columbus", "Μετά τον Γιανγκ") σκηνοθετεί ένα ιδιοσυγκρασιακό ρομάντζο. Αφού γνωρίζονται στο γάμο ενός κοινού φίλου, δύο άγνωστοι ξεκινούν ένα ταξίδι που τους οδηγεί σε μια παράξενη πόρτα στη μέση ενός ξέφωτου. Μόλις τη διαβούν, διέρχονται σε ένα σύμπαν όπου ζουν ξανά καθοριστικές εμπειρίες του παρελθόντος τους, ένα βίωμα που ίσως τους οδηγήσει σε ένα πιο κατασταλαγμένο παρόν. Πρωταγωνιστούν οι Colin Farrell και Μargot Robbie, Kevin Klein και Phoebe Waller-Bridge.

Ο Μεσολαβητής

Με αέρα αμερικανικού θρίλερ των ‘70s έρχεται στις αίθουσες η νέα ταινία του σκηνοθέτη David McKenzie ("Πάση Θυσία"). Πρωταγωνιστής ο οσκαρικός Riz Ahmed, στο ρόλο ενός επαγγελματία "διορθωτή", ο οποίος ειδικεύεται στις διαπραγματεύσεις μεταξύ εταιριών. Όμως, η διαφθορά που έχει παρεισφρήσει σε κάθε είδους συναλλαγή και η σταθερή απειλή ανθρώπων του υποκόσμου που απειλούν να τινάξουν τα πάντα στον αέρα, βάζουν τον ήρωα σε κίνδυνο. Στη διανομή των ηθοποιών βρίσκουμε, επίσης, τους Lily James και Sam Worthington.

Μολυβένιος Στρατιώτης

Πολιτική περιπέτεια βασισμένη σε πραγματική γεγονότα, με τους Scott Eastwood, Jamie Foxx  και Robert de Niro. Όταν ο ηγέτης μιας επικίνδυνης αίρεσης προκαλεί προβλήματα τις αρχές, ένας βετεράνος στρατιώτης επιστρέφει στο οχυρό που είχε εγκαταλείψει χρόνια πριν, για να βρει τη χαμένη του σύζυγο και να αντιμετωπίσει κατά μέτωπο τον άνθρωπο που κάποτε ακολουθούσε.

Μαύρη Φάλαινα

Ισπανική ταινία τρόμου με στοιχεία φαντασίας. Μια μοναχική πληρωμένη δολοφόνος με την ικανότητα να κάμπτει την πραγματικότητα και να εισβάλλει στα μυαλά των θυμάτων της, προσλαμβάνεται από έναν κακοποιό για μια αποστολή που την οδηγεί σε νέα άκρα.

