Οι ταινίες που έρχονται σήμερα στις αίθουσες

Οι νέες ταινίες των Anderson, Τσαγγάρη και Φράνκο προσεχώς στις μαρκίζες των κινηματογράφων.

Μια Μάχη Μετά την Άλλη

Η δέκατη ταινία του Paul Thomas Anderson ("Πίτσα Γλυκόριζα", "Θα Χυθεί Αίμα") βρίσκει τον σκηνοθέτη να συνεργάζεται για πρώτη φορά με τον οσκαρικό ηθοποιό Leonardo DiCaprio. Η ακριβής πλοκή του φιλμ παραμένει ασαφής, ωστόσο, όλα δείχνουν πως ο Anderson είναι επηρεασμένος από το "Βάινλαντ" (εκδ. Χατζηνικολή) του Thomas Pynchon, συγγραφέας που τον έχει εμπνεύσει ξανά στο παρελθόν ("Έμφυτο Ελάττωμα"). Ακολουθεί η επίσημη σύνοψη του μυθιστορήματος: "1984, Βόρειος Καλιφόρνια. Μία ομάδα ώριμων τέως χίπηδων παλεύουν να επιβιώσουν μέσα στα κατάλοιπα της δεκαετίας του ’60. Τα κοινόβια, τα ναρκωτικά, η αθωότητα των νέων, η κυβερνητική κακοήθεια πρωταγωνιστούν. Ο συγγραφέας, μέσα από μία ατμόσφαιρα παράνοιας και με ασύλληπτη καυστικότητα στήνει το πελώριο σκηνικό της Αμερικής για μία παράσταση που μόνον ένας Ιερώνυμος Μπος θα μπορούσε να δώσει". Εκτός από τον DiCaprio, στη διανομή των ρόλων βρίσκουμε και άλλα πρωτοκλασάτα ονόματα όπως οι Αlana Haim, Sean Penn, Benicio del Toro και Regina Hall.

Εννέα χρόνια μετά το "Chevalier" και έχοντας στο ενδιάμεσο κυκλοφορήσει την τηλεοπτική σειρά "Trigonometry", η Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη ("Attenberg") υπογράφει το μοντέρνο γουέστερν "Harvest", το οποίο διεκδίκησε το Χρυσό Λέοντα στο περσινό Φεστιβάλ Βενετίας. Η ταινία αποτελεί διασκευή του ομώνυμου βιβλίου του Τζιμ Κρέις, το οποίο θεωρείται μεταξύ των καλύτερων του 21ου αιώνα, το οποίο διαδραματίζεται στο πέρας επτά ημερών. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη: "Σε μια απροσδιόριστη χρονική περίοδο, ξαφνικά ένα χωριό δίχως όνομα εξαφανίζεται. Τότε ο ντόπιος αγρότης Γουόλτερ Θιρσκ σε συνεργασία με τον παιδικό φίλο και καλοκάγαθο τοπικό άρχοντα Τσαρλς Κεντ, καλούνται να αντιμετωπίσουν μια πρωτοφανή απειλή από τον έξω κόσμο". Η Τσαγγάρη συνεργάζεται στο σενάριο με την Joslyn Barnes, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως στη διεύθυνση φωτογραφίας βρίσκεται ο Sean Price Williams, ένας εκ των κορυφαίων του κλάδου αυτήν τη στιγμή. Εκτός του ότι έχει ήδη συνεργαστεί με τη σκηνοθέτρια στο "Trigonometry", ο Price Williams έχει αφήσει το στίγμα του σε φιλμ όπως το "Good Time" των αδερφών Σαφντί και τις ταινίες του Alex Ross Perry ("Βασίλισσα της Γης", "Golden Exits"), ενώ πέρσι έκανε το σκηνοθετικό ντεμπούτο του με το εξαιρετικό "Sweet East". Κατά τα άλλα, στη διανομή του "Harvest" βρίσκουμε, μεταξύ άλλων, τους Caleb Landry Jones, Harry Melling και Ρόζι ΜακΓιούεν.

Η αληθινή ιστορία ενός θαρραλέου Ιρανού εκπαιδευτικού. Καθώς οι ισλαμικές ομάδες ηθικής πραγματοποιούν αυθαίρετες επιδρομές στην Τεχεράνη και οι φονταμενταλιστές καταλαμβάνουν τα πανεπιστήμια, μια παθιασμένη με τη λογοτεχνία δασκάλα, συγκεντρώνει κρυφά έξι από της πιο αφοσιωμένες μαθήτριές της για να διαβάσουν απαγορευμένα δυτικά κλασικά έργα. Ασυνήθιστες στο να εκφράζουν την άποψή της, σύντομα βγάζουν τα πέπλα της και οι ιστορίες της συνυφαίνονται με τα μυθιστορήματα που διαβάζουν: της οι ηρωίδες του Ναμπόκοφ, του F. Scott Fitzgerald, του Henry James ή της Jane Austen, οι γυναίκες αυτές τολμούν να ονειρεύονται, να ελπίζουν και να αγαπούν.

Μετά τη "Μνήμη", ο ιδιοσυγκρασιακός σκηνοθέτης Μichel Franco συνεργάζεται ξανά με τη χολιγουντιανή σταρ Jessica Chastain. Η ηθοποιός υποδύεται μια εύπορη γυναίκα που έλκεται από έναν χορευτή μπαλέτου από το Μεξικό, με τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ τους να φορτίζεται από τις αντιφατικές πολιτισμικές και ταξικές καταβολές τους.

