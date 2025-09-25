Eat & Drink Chic | Τα αφιερωμένα στο κρασί ραντεβού που καλό είναι να προσθέσετε στην agenda σας

Μία εκλεκτή ετικέτα από την αγαπημένη σας ποικιλία αρκεί για να αναβαθμίσει το δείπνο σας. Η απόλαυση μεγιστοποιείται – γίνεται πάντα υπεύθυνα – όταν το φαγητό συνδυάζει δημιουργικότητα και τεχνική και η βραδιά την ατμόσφαιρα που της και σας αξίζει. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πιο elevé διευθύνσεις της Αθήνας φιλοξενούν αρκετά συχνά οινοποιεία από κάθε γωνιά της χώρας υπενθυμίζοντας μας ότι το εγχώριο terroir κρύβει σημαντικές πόσιμες προτάσεις. Τα πρώτα wine & dine ραντεβού της νέας σεζόν είναι εδώ.

Το κρασί και η γεύση της Βόρειας Ελλάδας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Μία βραδιά με το γευστικό ταμπεραμέντο της συμπρωτεύουσας ενορχηστρώνει το ORA by Ettore Botrini, εντός του One&Only Aesthesis, την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου. Για μία μόνο βραδιά, το εστιατόριο του Ettore Botrini με την εξαιρετική θαλασσινή γεύση υποδέχεται την ιστορική διεύθυνση της Θεσσαλονίκης "Όλυμπος Νάουσα", παρουσιάζοντας για πρώτη φορά μια μοναδική συνένωση δυνάμεων με τρεις από τους πιο σημαντικούς οινοποιούς της Βόρειας Ελλάδας.

Σε ένα wine pairing μενού επτά πιάτων, οι Βασιλική Γεροβασιλείου (Κτήμα Γεροβασιλείου), Αγγελική Ιατρίδου (Κτήμα Άλφα) και Στέλιος Μπουτάρης (Κτήμα Κυρ-Γιάννη), επιλέγουν οι ίδιοι τις αγαπημένες τους ετικέτες, συνθέτοντας μαζί με τον βραβευμένο chef Δημήτρη Τασιούλα μια εμπειρία που αναβιώνει τον πληθωρικό χαρακτήρα και τη γευστική κληρονομιά του μυθικού εστιατορίου, φέρνοντας κάτι από την αίγλη του στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Οινοπαραγωγοί από κάθε γωνιά της Ελλάδας στο NJV Athens Plaza

Στο ανανεωμένο Plaza Café, η γεύση είναι comfort και το περιβάλλον συνδυάζει κάτι από την αστική ιδιοσυγκρασία – βρίσκεται μερικά μόλις βήματα μακριά από την πλατεία Συντάγματος – και τον fine χαρακτήρα του NJV Athens Plaza. Από σήμερα (25 Σεπτεμβρίου) και κάθε Πέμπτη μέχρι και τον Δεκέμβριο, το εστιατόριο στο ισόγειο του ξενοδοχείου μάς προσκαλεί σε ένα ταξίδι γνωριμίας με οινοπαραγωγούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η αρχή γίνεται με το Grampsas (Ζάκυνθος), ενώ η συνέχεια φέρει την υπογραφή των Giannopoulos (Σπάρτη), Iliana Malihin (Ρέθυμνο), Nelion Estate (Κύπρος), Kappa Estate (Ημαθία), Sabanis Winery (Αυλίδα), Ιερά Μονή Χιλανδαρίου (Άγιον Όρος), Manolesakis (Δράμα), Gkikas Winery (Αττική), Mega Spilaio (Καλάβρυτα). Φινάλε με το Seiradi PFC Topos - Τριλογία (Πάρος). Κάθε Πέμπτη στις 19:00.

Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στο κρασί, δίπλα από το λιμάνι

Κάτω στον Πειραιά, το ViBo Bistro παρουσιάζει ένα φεστιβάλ που γιορτάζει την ελληνική αμπελουργία και τον οίνο που δεν στερείται ούτε γεύσης ούτε τεχνικής. Ο λόγος για το Vibo Harvest Festival, το οποίο θα διαρκέσει έναν μήνα, δίνοντας την ευκαιρία στους λάτρεις του καλού κρασιού να ταξιδέψουν γευστικά σε όλη την Ελλάδα και να ανακαλύψουν τις μοναδικές ποικιλίες και τις ιστορίες πίσω από κάθε περιοχή και – φυσικά – κτήμα.

Η αρχή γίνεται στις 29 Σεπτεμβρίου με νησιώτικη αύρα και συνεχίζεται με οινοποιεία από αρκετά σημεία της Ελλάδας. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

– Νησιά, θαλασσινές γεύσεις (29 Σεπτεμβρίου – 5 Οκτωβρίου): τα νησιώτικα terroirs και οι ποικιλίες που διαμορφώθηκαν από τη θάλασσα και τον ήλιο.

– Πελοπόννησος, αρχαίες ρίζες – σύγχρονη τέχνη (6-12 Οκτωβρίου): Η πελοποννησιακή οινοποιία από το Μοσχοφίλερο της Μαντινείας έως το Αγιωργίτικο της Νεμέας.

– Κεντρική Ελλάδα, η καρδιά της παράδοσης (13-19 Οκτωβρίου): οι ποικιλίες και τα κτήματα που αντιπροσωπεύουν την κλασική ελληνική οινοποιία.

– Βόρεια Ελλάδα, οι εμβληματικές ποικιλίες (20-26 Οκτωβρίου): οι αυτόχθονες ποικιλίες της Βόρειας Ελλάδας, με πρωταγωνιστές το Ξινόμαυρο και τη Μαλαγουζιά. Καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν πιάτα που έχουν σχεδιαστεί να συνοδεύουν κάθε ποικιλία κρασιού.