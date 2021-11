Sex and the City | Η iconic φούστα της Carrie Bradshaw πωλείται για φιλανθρωπικό σκoπό

Ένα από τα πιο διάσημα looks που είχε κάνει η Sarah Jessica Parker στο Sex and the City ενώ υποδυόταν την Carrie Bradshaw ήταν αδιαμφισβήτητα η tutu που φορούσε στους τίτλους αρχής της δημοφιλούς σειράς του HBO.

H iconic φούστα που είχε επιλέξει η ενδυματολόγος της σειράς, Patricia Field, θα πωληθεί στην ετήσια φιλανθρωπική εκδήλωση 'Fashion for Action' που συγκεντρώνει χρήματα για να στηρίξει τους ανθρώπους με HIV και τους άστεγους.

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Νοεμβρίου στο Housing Works του Μανχάταν θα δοθούν πολλά ακόμα fashion items από τη σχεδιάστρια Betsey Johnson, την ηθοποιό Chloe Sevigny και άλλα διάσημα style icons.

Η φιλανθρωπική εκδήλωση θα έχει διάρκεια τεσσάρων ημερών και θα περιλαμβάνει ρούχα από μεγάλους σχεδιαστές, όπως η Stella McCartney και Dolce & Gabbana, που θα πωλούνται με έκπτωση έως και 80%.

Η Sarah Jessica Parker που θα υποδυθεί την Carrie Bradsaw στο πολυαναμενόμενο And Just Like Τhat, συνεργάστηκε πρόσφατα με την Airbnb και την Warner Bros για τη δημιουργία ενός διαμερίσματος που μοιάζει με αυτό που έμενε η δημοφιλής ηρωίδα στο Μανχάταν. Στα πλαίσια της πρεμιέρας του revival του Sex and the City, οι fans θα μπορούν να μείνουν στο διαμέρισμα με μόλις 23 δολάρια τη βραδιά για να τιμήσουν την 23η επέτειο της σειράς.