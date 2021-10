And Just Like That | Το νέο teaser και η ημερομηνία της πρεμιέρας μόλις κυκλοφόρησαν

Ετοιμαστείτε για τη μεγαλύτερη επιστροφή ενός από τα πιο αγαπημένα τηλεοπτικά σόου, αφού η Carrie Bradshaw και η παρέα του Sex and the City κάνουν πρεμιέρα στα τέλη του έτους, με το And Just Like That να είναι η σειρά της οποίας δεν θα χάσουμε επεισόδιο.

Ειδικότερα, ο επίσημος λογαριασμός του HBO Max ανήρτησε στιγμιότυπα από τις σκηνές των νέων επεισοδίων, που θα αφηγηθούν τις ανανεωμένες ιστορίες των κεντρικών πρωταγωνιστριών, πλην της τηλεοπτικής Samantha Jones που δεν πείστηκε να επιστρέψει για το reboot, κάνοντάς μας να ανυπομονούμε για την πρεμιέρα, η οποία όπως ανακοίνωσε η ίδια η Sarah Jessica Parker είναι πολύ κοντά.

Πιο συγκεκριμένα, η σειρά επιστρέφει τον Δεκέμβριο του 2021, με το νέο κεφάλαιο στις ζωές των χαρακτήρων να είναι πιο συναρπαστικό από ποτέ, όπως υποσχέθηκε σε συνέντευξή του ο δημιουργός και σκηνοθέτης, Michael Patrick King.

Πρόσφατα, το καστ αναγκάστηκε να αποχαιρετήσει για πάντα τον συνάδελφό τους και σημαντικό μέλος του καστ, τον ηθοποιό Willy Garson, aka Stanford Blatch, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ύστερα από μάχη με τον καρκίνο. Μάλιστα, η Parker που ήταν πολύ καλή του φίλη, ανήρτησε μία πολύ συγκινητική αφιέρωση που έκανε το Instagram να δακρύσει.

Σχεδόν όλοι οι βασικοί πρωταγωνιστές θα εμφανιστούν στα νέα επεισόδια, με τους καινούριους χαρακτήρες να διανθίζουν την ιστορία και να εμπλέκονται στις ζωές της διάσημης παρέας. Όπως ήταν αναμενόμενο, ύστερα από την ανακοίνωση, χιλιάδες χρήστες του Instagram σχολίασαν πως ανυπομονούν για την πολυσυζητημένη πρεμιέρα, ενώ εύχονται ο Δεκέμβριος να ερχόταν φέτος πιο γρήγορα από άλλες χρονιές.