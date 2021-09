Patricia Field | O λόγος που δεν συμμετέχει στο 'And Just Like That' και η νέα μούσα της μετά την Sarah Jessica Parker

Μετά από 6 σεζόν στο Sex and the City και δύο ταινίες, η ενδυματολόγος της δημοφιλούς σειράς, Patricia Field, δεν μετανιώνει που δεν θα συμμετέχει στο reboot And Just Like That.

Η Ελληνοαμερικανίδα σχεδιάστρια και ενδυματολόγος αποκάλυψε στο People ότι νιώθει χαρά που η συνάδελφός της, Molly Rogers, με την οποία συνεργαζόταν στο Sex and the City έχει αναλάβει να ντύσει τις πρωταγωνίστριες του reboot, λέγοντας για την βοηθό της "είναι η στιγμή της να λάμψει. Χαίρομαι γιατί είναι η ευκαιρία της να κάνει γνωστό το όνομά της" εξηγώντας ότι "το όνομά μου μερικές φορές ισοπεδώνει τους άλλους ανθρώπους, όχι επίτηδες, αλλά ξέρετε".

Η ενδυματολόγος αποκάλυψε ότι όταν της ζητήθηκε να συμμετέχει στο reboot του Sex And The City αμέσως πρότεινε στους παραγωγούς την Molly: "Τους είπα καλέστε την, τα ξέρει όλα, τα κάναμε μαζί. Οπότε το έκαναν και εκείνη ήταν διαθέσιμη. Εγώ δεν ήμουν", είπε τονίζοντας ότι είναι ενθουσιασμένη και ανυπομονεί να δει τα outfits της σειράς, ενώ πολλές φορές τηλεφωνεί στην Roger για να μάθει τις εξελίξεις.

Η Field δεν μπορούσε να επιστρέψει για το And Just Like That αφού ήδη είχε ξεκινήσει τα γυρίσματα για τη δεύτερη σεζόν του Emily In Paris, με τα outfits της πρωταγωνίστριας Lily Collins να γίνονται για ακόμα μια φορά αντικείμενο συζήτησης.

Όπως λέει η Field προσπαθεί να μην ακούει τις κριτικές: "Βασικά δεν δίνω σημασία αλλά τώρα τελευταία είναι δύσκολο γιατί έρχεται από κάθε κατεύθυνση. Είναι όλα θετικά στην πραγματικότητα. Εννοώ, εγώ κάνω τη δουλειά μου. Δεν έχω αλλάξει τι κάνω και πώς λειτουργώ".

Η Lily Collins που είναι η νέα "μούσα" της μετά την Sarah Jessica Parker φοράει στο Emily in Paris πολύχρωμα και έντονα ρούχα γιατί όπως λέει η ενδυματολόγος "της ταιριάζουν". Όπως εξηγεί: "Μου αρέσουν τα χαρούμενα ρούχα. Για αυτό η Emily είναι τόσο καλή για μένα. Δεν θα μπορούσα να κάνω ποτέ μια βίαιη, στρατιωτική ή ιστορική σειρά".

Η Fields τονίζει ότι η συνεργασία της με την Lily Collins είναι υπέροχη και ένας από τους λόγους που είναι τόσο δημιουργική, είναι γιατί η ηθοποιός την εμπνέει: "Η Lily Collins μου έδωσε την έμπνευση για το πως θα την ντύσω. Πριν πάμε στο Παρίσι, ήρθε και με επισκέφτηκε στη Νέα Υόρκη από το Λος Άντζελες. Ήρθε στη γκαλερ’ι μου και είχα φέρει κάποια ρούχα για να δοκιμάσει. Οπότε πήρα μια πρώτη γεύση. Μου αρέσει να δουλέυω μαζί της. Είναι επαγγελματίας, αποπνέει αισιοδοξία και εξυπνάδα και αυτό με εμπνέει. Υπάρχει μεγάλη έμπνευση από εκείνη στην Emily".