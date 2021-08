Sarah Jessica Parker | Η νέα φωτογραφία με την υπέροχη tutu της Carrie Bradshaw

Η Carrie Bradshaw είναι ίσως ο μεγαλύτερος style icon τηλεοπτικός χαρακτήρας των τελευταίων ετών με την αγάπη της για τις ψηλοτάκουνες γόβες και τα σικάτα outfits να επηρεάζουν το στιλ αμέτρητων γυναικών. Ένα από τα πιο iconic look της ήταν αδιαμφισβήτητα αυτό που φορούσε στους τίτλους αρχής του Sex and the City με το κορμάκι και την κοντή λευκή tutu φούστα.

Στο reboot του Sex and the City, And Just Like That, η Carrie φαίνεται ότι έχει νέες στιλιστικές προτάσεις να κάνει που ταιριάζουν φυσικά στην ηλικία της αλλά και στην εποχή. Η Sarah Jessica Parker είχε ανεβάσει πρόσφατα ένα βίντεο που έδειχνε τη νέα tutu της Carrie, ενώ πρόσφατα κυκλοφόρησαν και οι φωτογραφίες με την ηθοποιό να τη φοράει στα γυρίσματα της σειράς στη Νέα Υόρκη.

Στις νέες φωτογραφίες, η 56χρονη ηθοποιός φαίνεται να φορά την μακριά tutu με τα αγαπημένα λευκά μποτάκια της Carrie και μια casual μπλούζα με πολύχρωμες ρίγες.

Οι fans της σειράς έσπευσαν να σχολιάσουν ότι το look είναι τέλειο, εικάζοντας ότι είναι ιδανικό για μια πιθανή ανανέωση των όρκων της Carrie με τον Mr.Big, κάτι που μοιάζει απίθανο αφού σύμφωνα με δημοσιεύματα φαίνεται ότι στο reboot το αγαπημένο τηλεοπτικό ζευγάρι σκέφτεται να πάρει διαζύγιο.

