"And Just Like That" | Μόλις κυκλοφόρησε το επίσημο trailer και η ημερομηνία της πρεμιέρας

"Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν" αφηγείται η Sarah Jessica Parker στο trailer της σειράς "And Just Like That" που επιστρέφει σε λίγες εβδομάδες για να πιάσει την ιστορία των τριών διασημότερων φίλων της τηλεοπτικής πραγματικότητας από εκεί που μας άφησαν οι δύο ταινίες του franchise του "Sex and the City".

Μπορεί να πρόκειται για μία καινούρια σειρά, όμως τα πρόσωπα είναι γνώριμα, με το διαφορετικό να είναι οι ιστορίες που θα μας αφηγηθούν. Όπως αναφέρει η Carrie Bradshaw, η πόλη επανασυστήνεται, δεσμευόμενη πως οι εξελίξεις των νεών επεισοδίων θα μας εκπλήξουν.

Στο κλιπ των λίγων δευτερολέπτων που μόλις κυκλοφόρησε στον επίσημο λογαριασμό της σειράς στο Instagram, έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε όλα τα παλιά πρόσωπα του iconic σόου, αλλά και τους νέους χαρακτήρες που θα μας απασχολήσουν. Τα 10 νέα επεισόδια που θα ακολουθήσουν τη νέα εποχή στις ζωές των Carrie, Miranda και Charlotte θα κάνουν πρεμιέρα στο HBO Max στις 9 Δεκεμβρίου, με την ανυπομονησία μας να λαμβάνει επιτέλους ημερομηνία λήξης.

Δείτε το trailer: