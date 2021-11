H Sarah Jessica Parker "μεταμορφώνεται" μετά από 28 χρόνια ξανά σε μάγισσα για τα γυρίσματα του "Hocus Pocus 2"

Όπως φάνηκε από αρκετά παραδείγματα του Hollywood, φέτος ήταν η χρονιά των reunions και των revivals, αφού πολλές ήταν οι σειρές και οι ταινίες που πήραν την απόφαση να κυκλοφορήσουν συνέχειες των αγαπημένων ιστοριών. Η Sarah Jessica Parker μοιάζει να είναι υπέρ αυτής της τάσης, αφού φέτος εκτός από τα γυρίσματα της σειράς "And Just Like That" που αποτελεί τη συνέχεια του "Sex and the City", ενσαρκώνοντας για ακόμη μία φορά την Carrie Bradshaw, είχε την ευκαιρία να υποδυθεί έναν ακόμη χαρακτήρα του παρελθόντος.

Πριν από λίγες ημέρες, κυκλοφόρησε επίσημα η ανακοίνωση πως η ταινία Hocus Pocus του 1993 θα λάβει sequel, γεγονός που χαροποίησε ιδιαίτερα τους φαν που μεγάλωσαν με αυτό το φιλμ. Ειδικότερα, η Parker, η Bette Middler και η Kathy Najimy επιστρέφουν στις θέσεις τους για να υποδυθούν τις κακές μάγισσες που έχουν σκοπό για ακόμη μία φορά να φέρουν εις πέρας το σχέδιό τους, λαμβάνοντας παράλληλα την εκδίκησή τους, 30 χρόνια μετά. Αυτή τη φορά, τρεις έφηβες, η Becca, η Cassie και η Izzy θα προσπαθήσουν να σταματήσουν τις τρεις αδερφές πριν προλάβουν να ανακτήσουν πλήρως τις δυνάμεις τους.

Μάλιστα, πρόσφατα κυκλοφόρησαν οι πρώτες εικόνες με την Parker να έχει "μπει" ξανά στον ρόλο της, ντυμένη ως Sarah Sanderson, με outfit που θύμιζε πολύ εκείνο που φορούσε στην πρώτη ταινία.

Πέρα από το αρχικό καστ, μαζί τους θα εμφανιστούν και οι Tony Hale, Sam Richardson, Hannah Waddingham, Doug Jones, Juju Brener, Froy Gutierrez, Taylor Henderson και Nina Kitchen. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ταινία θα κυκλοφορήσει στο Disney+ το Φθινόπωρο του 2022 και πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της γιορτής του Halloween.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες: