Όσκαρ 2022 | Οι ταινίες που προορίζονται για υποφιότητες με κλειστά μάτια

Ακόμα κι αν η ζωή δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει πίσω στο 100% εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, οι νέες ταινίες που κατάφεραν και έκαναν πρεμιέρα στους κινηματογράφους ή στις υπηρεσίες streaming, κατόρθωσαν να χαρίσουν στο κοινό, μία εμπειρία, αρκετά μακρινή από τη συνθήκη της COVID-19, αλλά και μαγικές ερμηνείες που αναμφίβολα δεν θα περάσουν απαρατήρητες από την Ακαδημία του κινηματογράφου και τις υποψηφιότητες για Όσκαρ.

King Richard

Σύμφωνα με κριτικούς, ο Will Smith δίνει μία από τις καλύτερες ερμηνείες στην καριέρα του, υποδυόμενος τον πατέρα της Serena και της Venus Williams, κρίνοντας πως είναι ο πρώτος επιλαχών για το χρυσό αγαλματίδιο. Ειδικότερα, όλα τείνουν προς εκείνον, αφού ο Smith είναι ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του. Μπορεί μέχρι τώρα να μην έχει κερδίσει το πολυπόθητο βραβείο, όμως έχει λάβει 2 υποψηφιότητες για τις ταινίες "Ali" του 2001 και "The Pursuit of Happyness" το 2006. Μάλιστα, στην πρώτη του υποψηφιότητα, ο Smith έχασε το αγαλματίδιο από τον Denzel Washington, ο οποίος ακούγεται επίσης ανάμεσα στα ονόματα για το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου.

Belfast

Ο Ιρλανδός Kenneth Branagh, ο οποίος μέσω της καινούριας του ταινίας παρουσιάζει ένα κομμάτι της δικής του πραγματικής ζωής κατά την παιδική του ηλικία, πραγματεύεται την ιστορία ενός παιδιού και της οικογένειάς του τη δεκαετία του 1960. Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος, αν κερδίσει τις υποψηφιότητες για τις οποίες προορίζεται, (καλύτερο πρωτότυπο σενάριο, καλύτερη σκηνοθεσία, καλύτερη ταινία) πρόκειται να γράψει ιστορία στον θεσμό, όπως φυσικά και αν κερδίσει τα αγαλματίδια.

House of Gucci

Η σκοτεινή ιστορία της οικογένειας Gucci μεταφέρθηκε με σεβασμό στη μεγάλη οθόνη από τον Ridley Scott, όπως τουλάχιστον υποστήριξε ο ίδιος, με τους κριτικούς να μη λατρεύουν τις ερμηνείες των ηθοποιών λόγω της παραπανίσιας υπερβολής τους. Και όμως, δεν είναι παράξενο, τα ονόματα των Lady Gaga και Adam Driver να βρεθούν στη λίστα με τις υποψηφιότητες, χάρη στις αβανταδόρικες ατάκες τους και τη χημεία τους.

Spencer

Πολλά ακούστηκαν για την πιστότητα των γεγονότων που διαδραματίστηκαν τα Χριστούγεννα του 1991 στη ζωή της βασιλικής οικογένειας, παρ'όλ'αυτά, η Kristen Stewart αναμφίβολα εντυπωσίασε το κοινό ως πριγκίπισσα Diana. Ο κόντρα ρόλος, η προσπάθειά της να μιμηθεί τη βρετανική προφορά και όλη η μεταμόρφωσή της είναι κάποιοι πολύ καλοί λόγοι, η πρωταγωνίστρια να δει το όνομά της ανάμεσα στις υποψηφιότητες για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου.

The Power of the Dog

Οι κινηματογραφικοί κύκλοι μιλούν για την πιο καθηλωτική ερμηνεία του Benedict Cumberbatch, ο οποίος δίνει τον καλύτερό του εαυτό στο western δράμα της Jane Campion, που κέρδισε στο Φεστιβάλ της Βενετίας τον αργυρό λέοντα.

Dune

Κάποιοι το αποκαλούν αριστούργημα του σύγχρονου κινηματογράφου με τον Timothee Chalamet και τη Zendaya να είναι το talk of the town. Όμως, οι πρωταγωνιστές είναι αρκετά "δυνατοί" για να κερδίσουν έστω μία υποψηφιότητα; Για τις κατηγορίες των καλύτερων ερμηνειών είναι νωρίς να μιλήσουμε, παρ'όλ'αυτά, το Dune αναμφίβολα θα δει το όνομά του ανάμεσα σε εκείνα για καλύτερο Production Design, Visual Effects, Ήχο, Κοστούμια και Cinematography. Βέβαια, όλα είναι πιθανά και αυτό θα εξαρτηθεί και από τον ανταγωνισμό.

Tick,Tick... Boom!

Το έργο και η ζωή του κορυφαίου συνθέτη Jonathan Larson παίρνει σάρκα και οστά στην ταινία- μιούζικαλ Tick,Tick... Boom!, με τον Andrew Garfield να έχει πιθανότητες να βρεθεί στη λίστα με τους ηθοποιούς που προβλέπεται να διεκδικήσουν το Όσκαρ καλύτερης ερμηνείας. Αν κάτι τέτοιο συμβεί και πράγματι το κερδίσει, ο Garfield θα είναι ο πρώτος ηθοποιός σε μιούζικαλ που θα αναδειχθεί στην κατηγορία μετά από 55 χρόνια στον θεσμό.

Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, το όνομα του Denzel Washington βρίσκεται στα επικρατέστερα για το βραβείο 'Α Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία "The Tragedy of Macbeth" (αν το κερδίσει θα είναι ο πρώτος Αφροαμερικανός με δύο αγαλματίδια). Επιπλέον, και ο Leonardo DiCaprio ίσως διεκδικήσει τον τίτλο με τη μαύρη κωμωδία "Don't Look Up", όπως και ο Javier Bardem, μέσα από τον ρόλο του στην ταινία "Being the Ricardos".