And Just Like That | Κυκλοφόρησε το επίσημο trailer και δείχνει όλες τις διαφορές με το Sex and the City

Μετά την κυκλοφορία του teaser για το revival του Sex and the City, το HBO κυκλοφόρησε και το επίσημο trailer του And Just Like That.

Στο βίντεο υπάρχουν πολλά στοιχεία που θυμίζουν την αρχική σειρά, όπως είναι η αφήγηση της Carrie Bradshaw αλλά και η ματιά στη ντουλάπα της με τα ακριβά της παπούτσια, αλλά υπάρχουν και όλα αυτά τα στοιχεία που δείχνουν πόσο πολύ άλλαξαν οι κεντρικές ηρωίδες τα τελευταία 11 χρόνια.

Η σειρά συναντά την Carrie, τη Miranda και τη Charlotte να εξερευνούν την ακόμα πιο πολύπλοκη ζωή τους στα 50, χωρίς την Samantha που έχει τσακωθεί με την Carrie.

Στο And Just Like That επιστρέφει ο Chris Noth στον ρόλο του Mr.Big και οι Evan Handler, David Eigenberg, Mario Cantone καθώς και ο αδικοχαμένος Willie Garson. Το καστ πλαισιώνεται και από νέους χαρακτήρες που θα ενσαρκώσουν οι ηθοποιοί Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker και Karen Pittman.



Πηγή: MadameFigaro.gr