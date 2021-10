Το φιλί της Carrie Bradshaw με νέο χαρακτήρα της σειράς μπερδεύει την πλοκή στο "And Just Like That"

Όπως είχε δηλώσει σε συνέντευξή της η Sarah Jessica Parker, για το reboot του Sex and the City, "And Just Like That", στο οποίο εκτός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο, κατέχει και την καρέκλα του παραγωγού, επιθυμεί να ξαφνιάσει τους θεατές, υπογραμμίζοντας πως η νέα εκπομπή είναι πολύ διαφορετική από την προηγούμενη, ενώ σε ό,τι αφορά την πλοκή, εξηγεί πως οτιδήποτε είναι πιθανό να συμβεί, όπως ακριβώς συμβαίνει και στην πραγματική ζωή.

Με λίγα λόγια, στα 10 νέα επεισόδια της σειράς με την πιο glamorous παρέα της Νέας Υόρκης, θα έρθουν τα πάνω κάτω, με τη νέα εξέλιξη που παρακολουθούμε εδώ και λίγες ώρες στις οθόνες των κινητών μας, σχετικά με το καινούριο ειδύλλιο της Carrie Bradshaw, να εξηγείται απόλυτα από την άποψη της Parker.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Πριν από λίγο, νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα της σειράς κυκλοφόρησαν, οι οποίες απεικονίζουν την πρωταγωνίστριά μας να φιλάει παθιασμένα έναν άνδρα, ο οποίος όμως δεν ήταν ο Mr Big.

