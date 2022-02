The New Look | Μια νέα σειρά παρουσιάζει πώς ο Christian Dior και η Coco Chanel κατέκτησαν τον κόσμο της μόδας

Η νέα σειρά του Apple TV+ με τίτλο ΄The New Look' παρουσιάζει την εξέλιξη της καριέρας του Christian Dior και της Coco Chanel την περίοδο μετά τον Β'Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η σειρά εστιάζει στους δύο iconic σχεδιαστές που κατέκτησαν τον κόσμο της μόδας αλλά και το πώς ο Dior κατάφερε να εκθρονίσει από την κορυφή την Chanel που τότε ήταν μία από τις πιο διάσημες σχεδιάστριες στον κόσμο.

Το New Look διαδραματίζεται στο Παρίσι την περίοδο της ναζιστικής κατοχής και είναι εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου της Apple, ενώ "εστιάζει στην ανατρεπτική στιγμή του 20ου αιώνα όταν το Παρίσι οδήγησε τον κόσμο πίσω στη ζωή μέσα από τη μόδα”.

Η σειρά θα παρουσιάσει, επίσης, τις ιστορίες του Pierre Balmain, του Cristóbal Balenciaga, του Hubert de Givenchy, του Pierre Cardin και του Yves Saint Laurent. Στον ρόλο του Dior αναλαμβάνει ο Ben Mendelsohn, γνωστός από τον ρόλο του στο "Bloodline” του Netflix ενώ η Juliette Binoche, θα υποδύεται την Chanel. Τα γυρίσματα δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα ενώ δεν έχει ανακοινωθεί και η ημερομηνία της πρεμιέρας.