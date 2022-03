"House of the Dragon" | Ανακοινώθηκε η ημερομηνία της πρεμιέρας

Ύστερα από αρκετές δυσκολίες, δεδομένης της πανδημίας που καθυστέρησε όλες τις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, το "House of the Dragon", της σειράς prequel του θρυλικού "Game of Thrones", που βασίστηκε στα βιβλία του George R.R. Martin, έρχεται στην πλατφόρμα του HBO Max και μάλιστα πιο σύντομα απ'ό,τι νομίζαμε.

Ειδικότερα, η πλοκή της σειράς λαμβάνει χώρα 200 χρόνια πριν τα γεγονότα που εξελίχθηκαν στο Game of Thrones, παρουσιάζοντας την ιστορία του οίκου Targaryen και του εμφύλιου πολέμου ανάμεσα στα αδέρφια Aegon II και Rhaenyra.

Έχοντας πάρει μία γεύση από την original σειρά, καταλαβαίνουμε πως κατά τη διάρκεια του σόου θα δούμε δράκους - που αποτελεί το σήμα κατατεθέν του οίκου των Targaryen -, ασημένια μαλλιά και ιστορίες αιμομιξίας.

Όπως ανακοίνωσε το HBO, η σειρά που αποτελείται από 10 επεισόδια, θα κάνει πρεμιέρα στις 21 Αυγούστου. Ανάμεσα στο καστ θα παρακολουθήσουμε τους ηθοποιούς Matt Smith, Emma D’Arcy, Paddy Considine, Olivia Cooke και Steve Toussaint, ενώ στη θέση του σκηνοθέτη θα συναντήσουμε ξανά τον Miguel Sapochnik, ο οποίος είναι γνωστός για το επεισόδιο της original σειράς "The Battle of the Bastards", που έχει ψηφιστεί ως το καλύτερο του σόου.

Δείτε εδώ το trailer