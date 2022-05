True Detective | Η Jodie Foster στον πρώτο της μεγάλο τηλεοπτικό ρόλο στο 'Night Country'

Η Jodie Foster θα πρωταγωνιστήσει στην τέταρτη σεζόν της δημοφιλούς σειράς του HBO 'True Detective: Night Country'.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Deadline, η ταλαντούχα ηθοποιός θα υποδυθεί τη ντετέκτιβ, Liz Danvers στον πρώτο της μεγάλο τηλεοπτικό ρόλο. Η σταρ είχε ως παιδί συμμετάσχει σε τηλεοπτικές σειρές, ανάμεσα στις οποίες τα 'Gunsmoke', 'My Three Sons' και 'Paper Moon', ενώ είχε αναλάβει και χρέη σκηνοθέτη σε κάποια επεισόδια των 'Black Mirror', 'Orange Is The New Black' και 'House Of Cards'.

Όπως αναφέρει το HBO η πλοκή της νέας σεζόν διαδραματίζεται στην Αλάσκα: "Όταν μπαίνει ο μακρύς χειμώνας στο Ennis, στην Αλάσκα, οι έξι άντρες που λειτουργούν τον ερευνητικό σταθμό 'Tsalal Arctic' εξαφανίζονται. Για να λύσει την υπόθεση, καλούνται οι ντετέκτιβ Liz Danvers και Evangleine Navarro που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα εσωτερικά τους σκοτάδια ενώ ψάχνουν για στοιχειωμένα μυστικά που έχουν θαφτεί κάτω από τον πάγο”.

Η Foster έχει αναλάβει και την παραγωγή της σειράς μαζί με τον βραβευμένο με Όσκαρ Barry Jenkins , ενώ το σενάριο έχουν γράψει οι Alan Page Arriaga και Issa López που θα σκηνοθετήσει και το πιλοτικό επεισόδιο.