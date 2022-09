Cate Blanchett | Καθηλώνει στο trailer της νέας ταινίας του Todd Field

Η Cate Blanchett πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Todd Field, "TÁR”, με την οποία ο διάσημος σκηνοθέτης επιστρέφει μετά τα "In the Bedroom" και "Little Children".

Η ταινία που θα παρουσιαστεί στο φεστιβάλ κινηματογράφου Βενετίας και στο φεστιβάλ Νέας Υόρκης παρουσιάζει την ιστορία της Lydia Tar, ενός fictional χαρακτήρα, που είναι η πρώτη γυναίκα μαέστρος σε μια μεγάλη ορχήστρα στη Γερμανία.

Το trailer το οποίο προμηνύει μια καθηλωτική ερμηνεία από την ηθοποιό φαίνεται ότι ο κεντρικός χαρακτήρας βιώνει μια κρίση στη νέα της επαγγελματική πρόκληση. Ο Fields συνηθίζει να ασχολείται με τις δυσλειτουργίες των προαστίων όπως τις είχε παρουσιάσει και στην ταινία 'Little Children' ενώ σε αυτή την ταινία επιστρέφει με δικό του σενάριο χωρίς να βασίζεται σε κάποιο μυθιστόρημα.

Στην ταινία εκτός από την Blanchett πρωταγωνιστούν επίσης οι Nina Hoss, Noémie και Mark Strong και η πρεμιέρα στους κινηματογράφους θα γίνει στις 7 Οκτωβρίου.