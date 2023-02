The Palace | Η πρώτη φωτογραφία της Kate Winslet στη νέα σειρά του HBO

Η Kate Winslet μοιάζει να είναι πιο απασχολημένη από ποτέ, αφού μετά τη συμμετοχή της στην ταινία του James Cameron, Avatar: The Way of Water, και τη συνεργασία με την κόρη της στη δραματική σειρά "I Am...", πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στη νέα mini σειρά του HBO, "The Palace".

Αν και ο τίτλος είναι ακόμα υπό επεξεργασία, το HBO δεν δίστασε να δημοσιεύσει μία φωτογραφία της ηθοποιού εν δράσει. Πιο αναλυτικά, η σειρά ανήκει στο συγγραφικό δίδυμο Will Tracy και Frank Rich, που μας έχουν χαρίσει το Succession, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Stephen Frears, ο οποίος ήταν πίσω από το πολυβραβευμένο "The Queen". Σύμφωνα με πληροφορίες, η παραγωγή βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Αυστρία, με τα γυρίσματα να ολοκληρώνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ωστόσο, λίγα πράγματα γνωρίζουμε για την πλοκή και τους χαρακτήρες, με το Deadline να αναφέρει πως η σειρά θα αφηγηθεί μία ιστορία, η οποία θα εξελιχθεί μέσα σε ένα παλάτι απολυταρχικού καθεστώτος στη διάρκεια ενός χρόνου. Μαζί με τη Winslet θα εμφανιστούν επίσης οι Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton και Hugh Grant.

Δείτε τη φωτογραφία: