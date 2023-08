Who is Erin Carter? | Όλοι μιλούν για τη νέα σειρά του Netflix

Το Who is Erin Carter? είναι η νέα δραματική σειρά του Netflix που έχει αρχίσει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον των χρηστών της πλατφόρμας.

Η υπόθεση

Η σειρά ξετυλίγει την ιστορία μιας Βρετανίδας καθηγήτριας που ζει στη Βαρκελώνη και στο πώς αλλάζει η ζωή της όταν βρεθεί μπροστά σε έναν καβγά σε ένα τοπικό supermarket. Ξαφνικά, το επικίνδυνο παρελθόν της θα της δημιουργήσει προβλήματα και θα πρέπει να παλέψει για να καθαρίσει το όνομά της.

Η ηρωίδα είναι η Erin και ζει στην ισπανική πόλη μαζί με τον αγαπημένο της σύζυγό, Jordi και την ανήλικη κόρη τους, Harper. Η σειρά γυρίστηκε στη Βαρκελώνη και ολοκληρώνεται σε επτά επεισόδια.

Οι πρωταγωνιστές

Τον ομώνυμο ρόλο στο Who is Erin Carter? έχει η Evin Ahmad. Σύμφωνα με το προφίλ της στο IMDb η ηθοποιός έχει πάρει επίσης μέρος στα Snabba Cash, Ring Mamma! και Beyond Dreams.

"Πραγματικά δεν έχω δει ποτέ μια γυναίκα σαν αυτή" δήλωσε για την ηρωίδα της στη σειρά του Netflix.

